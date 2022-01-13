***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:36
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ottomare Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 774 Ada 57 Parselde bulunan Ottomare Projesine ait 2 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993517
BIST
16:312.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,44
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:3113,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 0,3739
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:3115,6256
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 0,4694
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:31796,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 19,41
|Açılış
|: 796,38
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:29
|TETMT
|367,40
|10.934.672
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.032.613
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,22
|4.601.598.550
|% 1,30
|
|THYAO
|28,66
|4.023.302.805
|% 6,62
|
|GARAN
|11,87
|1.705.021.299
|% 0,17
|
|SISE
|15,11
|1.703.354.391
|% -0,53
|
|EREGL
|31,70
|1.634.672.236
|% 0,38
|
|KRDMD
|13,22
|4.601.598.550
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,84
|1.077.953.538
|% -1,03
|
|PETKM
|9,61
|1.536.457.722
|% 0,63
|
|GARAN
|11,87
|1.705.021.299
|% 0,17
|
|THYAO
|28,66
|4.023.302.805
|% 6,62
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5958
|13,6090
|% 2,92
|
|Euro
|15,6004
|15,6277
|% 3,11
|
|Sterlin
|18,5970
|18,6903
|% 2,88
|
|Frank
|14,8531
|14,9426
|% 3,05
|
|Riyal
|3,6112
|3,6293
|% 2,80
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,58
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,13
|
|Cumhuriyet
|5.285
|5.365
|-81,00
|
|Tam
|5.259
|5.392
|-80,35
|
|Yarım
|2.542
|2.608
|-38,86
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-19,44
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,25
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,26
|
Seans Raporu
16:29
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16:44KARYE
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16:41XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 30, 101.00 milyon TL de
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16:41NUGYO
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