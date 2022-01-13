***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:54
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Paşaköy Mahallesi 2 Adet Arsanın Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Paşaköy Mahallesinde yer alan 258 ve 260 parsellere ait 2 adet arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993559
BIST
17:432.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,64
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:4313,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,2701
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:4315,5096
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,3534
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:43788,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 11,83
|Açılış
|: 788,81
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:43
|TETMT
|367,40
|17.498.110
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.894.652
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|115.889.789
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,57
|6.591.520.611
|% 3,98
|
|THYAO
|28,36
|4.669.258.603
|% 5,51
|
|EREGL
|31,76
|2.167.583.808
|% 0,57
|
|GARAN
|11,87
|1.958.723.976
|% 0,17
|
|SISE
|15,08
|1.951.996.389
|% -0,72
|
|KRDMD
|13,57
|6.591.520.611
|% 3,98
|
|YKBNK
|3,83
|1.228.747.110
|% -1,29
|
|PETKM
|9,62
|1.793.528.983
|% 0,73
|
|THYAO
|28,36
|4.669.258.603
|% 5,51
|
|GARAN
|11,87
|1.958.723.976
|% 0,17
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4785
|13,4936
|% 2,04
|
|Euro
|15,4745
|15,5096
|% 2,33
|
|Sterlin
|18,4618
|18,5544
|% 2,13
|
|Frank
|14,7458
|14,8346
|% 2,30
|
|Riyal
|3,5795
|3,5974
|% 1,89
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-6,95
|
|Altın Gr.
|789
|789
|12,44
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,18
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,11
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58KAPLM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 904 adet işlem
-
17:57ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 139, 808 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 36, 843.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde 9.75 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 963 adet işlem
-
17:55SELVA
Yüzde 8.35 oranında artışla 15.70 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 016 adet işlem