***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 17:00
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Queen Bomonti Projesi ve 3 Adet Arsa Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan 994 ada 57 parselde bulunan Queen Bomonti Projesine ait 10 adet bağımsız bölüm, 994 ada 54-55 ve 56 parsellere ait 3 adet arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993566
BIST
16:472.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,15
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
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2.087
En Düşük
2.054
16:4713,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 0,3736
|Açılış
|: 13,6050
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|Önceki Kapanış
|: 13,8050
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13,6720
En Düşük
13,1506
16:4715,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,4668
|Açılış
|: 15,5700
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|Önceki Kapanış
|: 15,7100
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15,7003
En Düşük
15,0822
16:47796,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 19,53
|Açılış
|: 796,50
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|Önceki Kapanış
|: 776,97
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802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:47
|TETMT
|367,40
|10.978.393
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.245.222
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PKENT
|8.119,70
|15.679.974
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|CEOEM
|15,01
|21.080.334
|% -5,18
|
|KRDMD
|13,34
|4.848.693.740
|% 2,22
|
|THYAO
|28,82
|4.143.664.469
|% 7,22
|
|GARAN
|11,87
|1.774.415.190
|% 0,17
|
|SISE
|15,13
|1.747.104.894
|% -0,39
|
|EREGL
|31,86
|1.710.771.654
|% 0,89
|
|KRDMD
|13,34
|4.848.693.740
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,85
|1.101.725.359
|% -0,77
|
|PETKM
|9,65
|1.575.340.823
|% 1,05
|
|GARAN
|11,87
|1.774.415.190
|% 0,17
|
|THYAO
|28,82
|4.143.664.469
|% 7,22
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5905
|13,5971
|% 2,83
|
|Euro
|15,6051
|15,6230
|% 3,08
|
|Sterlin
|18,6038
|18,6971
|% 2,92
|
|Frank
|14,8513
|14,9407
|% 3,04
|
|Riyal
|3,6096
|3,6277
|% 2,75
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,58
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,13
|
|Cumhuriyet
|5.285
|5.365
|-81,00
|
|Tam
|5.259
|5.392
|-80,35
|
|Yarım
|2.542
|2.608
|-38,86
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-19,44
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,25
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,26
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Seans Raporu
16:47
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 39 artarak (% 0.84 ) 2, 317
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Yüzde 8.90 oranında artışla 15.78 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 268 adet işlem
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Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 768, 425 adet işlem
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