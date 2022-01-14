***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2022 14:51
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli Çankaya İlçesi Güneypark Arsalar Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Ankara ili, Çankaya ilçesi, İlkbahar Mah.Güneypark bölgesinde yer alan 29634 Ada 2-3-4 parsel, 29635 Ada 2-4-5-6-9-11 Parsel, 29900 Ada 2 Parsele ait 10 adet arsaya ilişkin Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994100
BIST
16:542.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -11,18
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
16:5413,5394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0426
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
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13,6444
En Düşük
13,4816
16:5415,4989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0827
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
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15,6726
En Düşük
15,4530
16:54793,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,04
|Açılış
|: 793,28
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:52
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|177.397.191
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.596.440
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|251.392.921
|% 9,89
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|105,70
|11.934.631
|% -6,46
|
|RALYH
|9,38
|54.668.167
|% -5,82
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,12
|3.552.476.919
|% -2,29
|
|KRDMD
|13,20
|3.431.888.929
|% -1,12
|
|EREGL
|31,22
|1.231.723.030
|% -1,27
|
|SISE
|14,99
|1.203.185.212
|% -0,40
|
|GARAN
|11,81
|883.546.034
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,42
|840.746.033
|% 2,11
|
|KRDMD
|13,20
|3.431.888.929
|% -1,12
|
|YKBNK
|3,79
|828.795.330
|% -0,52
|
|THYAO
|28,12
|3.552.476.919
|% -2,29
|
|HALKB
|5,10
|420.967.458
|% 4,29
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5325
|13,5428
|% -0,29
|
|Euro
|15,4811
|15,5018
|% -0,51
|
|Sterlin
|18,4950
|18,5877
|% -0,30
|
|Frank
|14,7935
|14,8826
|% -0,31
|
|Riyal
|3,5955
|3,6135
|% -0,34
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|3,31
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|-16,00
|
|Tam
|5.253
|5.386
|-8,16
|
|Yarım
|2.539
|2.605
|-3,94
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,74
|84,74
|0,27
|
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