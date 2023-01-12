***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi Arsalar Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi06.01.2023Açıklamalarİstanbul İli Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi 2432 Ada 5, 6, 7 ve 8 Parseller, 2433 Ada 4, 5, 6 ve 7 Parseller, 2434 Ada 2 Parsel, 2435 Ada 5 Parsel, 2437 Ada 3 Parselde yer alan 11 adet arsaya ilişkin Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101516BIST