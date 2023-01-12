***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiQueen Bomonti Projesi ve 3 Adet Arsa Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi06.01.2023Açıklamalarİstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan 994 ada 57 parselde bulunan Queen Bomonti Projesine ait 71 adet bağımsız bölüm, 994 ada 54-55 ve 56 parsellere ait 3 adet arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101547BIST