***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2023 19:19
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Queen Bomonti Projesi ve 3 Adet Arsa Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan 994 ada 57 parselde bulunan Queen Bomonti Projesine ait 71 adet bağımsız bölüm, 994 ada 54-55 ve 56 parsellere ait 3 adet arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101547
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
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|Önceki Kapanış
|: 4.729
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4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7817
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,9500
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|Önceki Kapanış
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18,7897
En Düşük
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17:5920,3155
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.142,27
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|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
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1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
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|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7788
|18,7817
|% 0,04
|
|Euro
|20,3074
|20,3155
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,8013
|22,9156
|% 0,30
|
|Frank
|20,1281
|20,2494
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.892
|1.892
|15,48
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,42
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.712
|7.777
|44,00
|
|Yarım
|3.755
|3.806
|23,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.903
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,20
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|B. Petrol
|84,09
|84,09
|1,42
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