***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2023 19:27
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İncek Life ve İncek Blue Projeleri Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesinde yer alan İncek Life ve İncek Blue Projelerine ait 15 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101556
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1665
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.142,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.142,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7766
|18,7804
|% 0,03
|
|Euro
|20,3384
|20,3567
|% 0,82
|
|Sterlin
|22,8080
|22,9224
|% 0,33
|
|Frank
|20,1375
|20,2588
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|15,64
|
|Altın Gr.
|1.143
|1.143
|10,04
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.716
|7.782
|49,00
|
|Yarım
|3.757
|3.808
|25,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.904
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|0,25
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|1,69
|