***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.01.2024 20:49
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Bursa Modern Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
05.01.2024
Açıklamalar
Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mah. Bursa Modern Projesinde bulunan 301 Ada 12 Parselde yer alan 3 adet konut ve 124 adet otopark, 7727 Ada 1 Parselde yer alan 7 adet otopark, 301 Ada 13 Parselde yer alan 2 adet konut ile 301 Ada 21 ve 26 Parsel, 302 Ada 5 ve 8 Parsellerde yer alan arsalara ilişkin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238648
BIST