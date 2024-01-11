***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiBursa İli, Osmangazi İlçesi, Bursa Modern Projesi Değerleme RaporuRapor Tarihi05.01.2024AçıklamalarBursa ili, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mah. Bursa Modern Projesinde bulunan 301 Ada 12 Parselde yer alan 3 adet konut ve 124 adet otopark, 7727 Ada 1 Parselde yer alan 7 adet otopark, 301 Ada 13 Parselde yer alan 2 adet konut ile 301 Ada 21 ve 26 Parsel, 302 Ada 5 ve 8 Parsellerde yer alan arsalara ilişkin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238648BIST