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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

11.01.2024 20:51
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Ege Vadisi Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
05.01.2024
Açıklamalar

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 29355 ada 1 parselde yer alan Ege Vadisi Projesine ait 217 adet bağımsız bölüm ve 23 adet ticari bağımsız bölüme ilişkin  "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238655


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