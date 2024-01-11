***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.01.2024 20:53
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Queen Bomonti Projesi ve 3 Adet Arsa Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
05.01.2024
Açıklamalar
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan 994 ada 57 parselde bulunan Queen Bomonti Projesine ait 62 adet bağımsız bölüm, 994 ada 54-55 ve 56 parsellere ait 3 adet arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238667
BIST