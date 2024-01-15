***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVarlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiTekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Asmalı Park Projesi Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi08.01.2024AçıklamalarTekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kazimiye Mahallesi 2490 ada 3 parselde bulunan Çorlu Asmalı Park Projesine ait 8 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240118BIST