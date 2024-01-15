***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2024 15:32
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Şişli İlçesi, I-Tower Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
08.01.2024
Açıklamalar
İstanbul İli, Şişli İlçesi'nde yer alan 1157 ada 3 parselde bulunan I-Tower Projesine ait 14 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240121
BIST
'
16:568.043
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:5630,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0036
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:5632,9723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0153
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:561.987,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.987,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:56
|AGROT
|16,94
|284.857.229
|% 10,00
|
|PKENT
|267,00
|194.422.129
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.834.948
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.852.086
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.223.220
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|192.216.900
|% -10,00
|
|SAMAT
|43,64
|331.075.105
|% -9,98
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|IZFAS
|14,32
|58.158.489
|% -6,04
|
|METUR
|6,91
|50.856.132
|% -5,86
|
|THYAO
|254,00
|6.784.671.361
|% 1,20
|
|KCHOL
|160,70
|5.045.959.662
|% 3,34
|
|AKBNK
|42,90
|4.733.250.005
|% -0,83
|
|ISCTR
|25,38
|3.945.052.665
|% -2,23
|
|YKBNK
|22,48
|3.560.691.994
|% -2,01
|
|YKBNK
|22,48
|3.560.691.994
|% -2,01
|
|ISCTR
|25,38
|3.945.052.665
|% -2,23
|
|ADESE
|2,26
|276.439.726
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,25
|941.867.223
|% 0,73
|
|AKBNK
|42,90
|4.733.250.005
|% -0,83
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1016
|% 0,01
|
|Euro
|32,9600
|32,9723
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,1847
|38,3762
|% -0,15
|
|Frank
|35,1011
|35,3126
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0020
|8,0421
|% -0,00
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|914,32
|915,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,56
|973,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,74
|2.054,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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