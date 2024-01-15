***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVarlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Şişli İlçesi, I-Tower Projesi Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi08.01.2024Açıklamalarİstanbul İli, Şişli İlçesi'nde yer alan 1157 ada 3 parselde bulunan I-Tower Projesine ait 14 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240121BIST