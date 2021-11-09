***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 21:03
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.374 -478.373.928 215.036.241 562.167.566 562.167.566
Transferler
215.036.241 -215.036.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.651 -477.208.870 -477.259.521 -477.259.521
Dönem Karı (Zararı)
-477.208.870 -477.259.521 -477.259.521
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.651
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.609.808 108.855.374 -263.337.686 -477.208.870 84.908.045 84.908.045
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 108.855.374 -263.337.686 150.332.540 712.406.784 712.406.784
Transferler
150.332.540 -150.332.540
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.311.115 1.379.123.858 1.380.434.973 1.380.434.973
Dönem Karı (Zararı)
1.379.123.858 1.379.123.858 1.379.123.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.311.115 1.311.115 1.311.115
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-56.018 -56.018 -56.018
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.630.000 30.424.189 37.054.189 37.054.189
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
370.821.611 370.821.611 577.178.389 948.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -74.660.459 92.844.112 -3.341.364 108.855.374 257.760.446 1.379.123.858 2.500.661.539 577.178.389 3.077.839.928
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
550.327.033 582.847.661
Dönem Karı (Zararı)
1.379.123.858 -477.208.870
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.253.250.010 1.277.755.365
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.270.211 6.844.244
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.545.185 572.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.545.185 572.875
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 34.400.780 72.575.796
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
631.061.726 1.197.915.499
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.923.503.715 79.285
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.765.823.715 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-157.680.000 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 79.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
66.173 -232.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
421.025.803 -217.775.979
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-213.300.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.924.060 -74.885.955
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 25.363.358 -255.200.725
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3 -92.997.506 45.011.641
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.533.327 44.034.830
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3 593.911.712 -72.821.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.438.972 96.085.688
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
546.899.651 582.770.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
3.427.382 77.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.265.194.950 47.050.275
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
948.000.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-66.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 0 251.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -2.138.945 -293.664
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 319.400.068 47.092.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.466.364.501 -465.128.663
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.054.189 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.589.081.875 1.073.040.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.058.099.785 -1.465.592.938
Ödenen Faiz
-34.400.780 -72.575.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
349.157.482 164.769.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
349.157.482 164.769.273
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.094.363 71.421.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
420.251.845 236.191.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
420.251.845 71.094.363
Finansal Yatırımlar
370.980.000 0
Ticari Alacaklar
451.755.513 446.577.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
377.180.690 369.555.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
74.574.823 77.021.793
Diğer Alacaklar
15.641.450 23.248.951
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.766.520 2.766.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.874.930 20.482.431
Stoklar
3 1.493.498.214 1.481.749.415
Peşin Ödenmiş Giderler
3 506.069.798 415.722.085
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40.150.536 31.332.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
465.919.262 384.389.178
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
139.522 7.715
Diğer Dönen Varlıklar
27.176.518 82.149.642
ARA TOPLAM
3.285.512.860 2.520.549.597
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 17.955.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.285.512.860 2.538.504.777
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
139.110.388 92.364.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
134.907.594 82.830.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.202.794 9.534.035
Diğer Alacaklar
1.022.896 1.044.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.022.896 1.044.000
Stoklar
591.667.553 628.779.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.040.237 14.106.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 3.941.267.434 2.494.843.787
Maddi Duran Varlıklar
4 16.899.491 16.344.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.395.807 19.431.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 724.012 786.243
Peşin Ödenmiş Giderler
3 3.001.416 351.623
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.721.129.234 3.268.051.624
TOPLAM VARLIKLAR
8.006.642.094 5.806.556.401
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 456.301.560 1.854.157.664
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.168.850 135.711.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
410.132.710 1.718.446.563
Ticari Borçlar
324.715.987 270.182.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21.940.846 32.668.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
302.775.141 237.514.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.097.815 2.292.663
Diğer Borçlar
21.220.302 10.543.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.546.085 10.476.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.674.217 67.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 251.742.307 156.332.410
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.090.963 3.205.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.090.963 3.205.497
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.985.541 3.323.984
ARA TOPLAM
1.081.154.475 2.300.038.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.081.154.475 2.300.038.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.791.438.843 2.232.950.024
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
243.498.821 126.398.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.547.940.022 2.106.551.143
Diğer Borçlar
26.963.553 30.298.104
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.379.035 1.319.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.584.518 28.978.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 1.024.580.391 526.078.576
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
299.081.634 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
725.498.757 526.078.576
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.664.904 4.784.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.664.904 4.784.440
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.847.647.691 2.794.111.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.928.802.166 5.094.149.617
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.500.661.539 712.406.784
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-74.660.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.844.112 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.341.364 -4.652.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.341.364 -4.652.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.341.364 -4.652.479
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.374 108.855.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
257.760.446 -263.337.687
Net Dönem Karı veya Zararı
1.379.123.858 150.332.540
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
577.178.389 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.077.839.928 712.406.784
TOPLAM KAYNAKLAR
8.006.642.094 5.806.556.401
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
933.812.892 1.160.429.052 290.235.160 644.564.698
Satışların Maliyeti
-681.890.231 -778.710.024 -180.124.132 -399.388.308
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.922.661 381.719.028 110.111.028 245.176.390
BRÜT KAR (ZARAR)
251.922.661 381.719.028 110.111.028 245.176.390
Genel Yönetim Giderleri
-72.368.672 -28.184.945 -40.350.519 -9.969.887
Pazarlama Giderleri
-66.972.080 -37.676.657 -28.797.805 -12.936.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
558.321.342 287.856.787 268.573.209 109.685.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-340.825.563 -177.094.235 -99.976.375 -50.548.147
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.765.823.715 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.095.901.403 426.619.978 209.559.538 281.407.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-66.173 232.334 -1.015.672 -480.548
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.095.835.230 426.852.312 208.543.866 280.926.586
Finansman Gelirleri
10.210.695 11.608 9.584.833 2.918
Finansman Giderleri
-726.922.067 -904.072.790 -59.395.301 -301.767.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.379.123.858 -477.208.870 158.733.398 -20.837.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.379.123.858 -477.208.870 158.733.398 -20.837.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.379.123.858 -477.208.870 158.733.398 -20.837.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.379.123.858 -477.208.870 158.733.398 -20.837.914
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 1,57940000 -0,54650000 0,18180000 -0,02390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.311.115 -50.651 722.332 280.938
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.311.115 -50.651 722.332 280.938
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.311.115 -50.651 722.332 280.938
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.380.434.973 -477.259.521 159.455.730 -20.556.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.380.434.973 -477.259.521 159.455.730 -20.556.976
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976632
BIST