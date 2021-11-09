***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.374 -478.373.928 215.036.241 562.167.566 562.167.566Transferler215.036.241 -215.036.241Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.651 -477.208.870 -477.259.521 -477.259.521Dönem Karı (Zararı)-477.208.870 -477.259.521 -477.259.521Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.651Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.609.808 108.855.374 -263.337.686 -477.208.870 84.908.045 84.908.045Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 108.855.374 -263.337.686 150.332.540 712.406.784 712.406.784Transferler150.332.540 -150.332.540Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.311.115 1.379.123.858 1.380.434.973 1.380.434.973Dönem Karı (Zararı)1.379.123.858 1.379.123.858 1.379.123.858Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.311.115 1.311.115 1.311.115Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-56.018 -56.018 -56.018Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)6.630.000 30.424.189 37.054.189 37.054.189Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış370.821.611 370.821.611 577.178.389 948.000.000Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -74.660.459 92.844.112 -3.341.364 108.855.374 257.760.446 1.379.123.858 2.500.661.539 577.178.389 3.077.839.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI550.327.033 582.847.661Dönem Karı (Zararı)1.379.123.858 -477.208.870Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.253.250.010 1.277.755.365Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.270.211 6.844.244Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.545.185 572.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.545.185 572.875Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4 34.400.780 72.575.796Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler631.061.726 1.197.915.499Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -1.923.503.715 79.285Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.765.823.715 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-157.680.000 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 79.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler66.173 -232.334İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler421.025.803 -217.775.979Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-213.300.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.924.060 -74.885.955Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 25.363.358 -255.200.725Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3 -92.997.506 45.011.641Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.533.327 44.034.830Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3 593.911.712 -72.821.458İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105.438.972 96.085.688Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları546.899.651 582.770.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler3.427.382 77.145YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.265.194.950 47.050.275Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri948.000.000Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-66.173Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4 0 251.766Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -2.138.945 -293.664Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 319.400.068 47.092.173FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.466.364.501 -465.128.663İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.054.189 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.589.081.875 1.073.040.071Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.058.099.785 -1.465.592.938Ödenen Faiz-34.400.780 -72.575.796YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)349.157.482 164.769.273NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)349.157.482 164.769.273DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.094.363 71.421.760DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ420.251.845 236.191.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri420.251.845 71.094.363Finansal Yatırımlar370.980.000 0Ticari Alacaklar451.755.513 446.577.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar377.180.690 369.555.633İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar74.574.823 77.021.793Diğer Alacaklar15.641.450 23.248.951İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.766.520 2.766.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.874.930 20.482.431Stoklar3 1.493.498.214 1.481.749.415Peşin Ödenmiş Giderler3 506.069.798 415.722.085İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler40.150.536 31.332.907İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler465.919.262 384.389.178Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar139.522 7.715Diğer Dönen Varlıklar27.176.518 82.149.642ARA TOPLAM3.285.512.860 2.520.549.597Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 17.955.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.285.512.860 2.538.504.777DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar139.110.388 92.364.415İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar134.907.594 82.830.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.202.794 9.534.035Diğer Alacaklar1.022.896 1.044.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.022.896 1.044.000Stoklar591.667.553 628.779.710Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14.040.237 14.106.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 3.941.267.434 2.494.843.787Maddi Duran Varlıklar4 16.899.491 16.344.374Kullanım Hakkı Varlıkları13.395.807 19.431.062Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 724.012 786.243Peşin Ödenmiş Giderler3 3.001.416 351.623TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.721.129.234 3.268.051.624TOPLAM VARLIKLAR8.006.642.094 5.806.556.401KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 456.301.560 1.854.157.664İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.168.850 135.711.101İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar410.132.710 1.718.446.563Ticari Borçlar324.715.987 270.182.660İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21.940.846 32.668.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar302.775.141 237.514.210Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.097.815 2.292.663Diğer Borçlar21.220.302 10.543.595İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.546.085 10.476.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.674.217 67.209Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 251.742.307 156.332.410Kısa Vadeli Karşılıklar3.090.963 3.205.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.090.963 3.205.497Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.985.541 3.323.984ARA TOPLAM1.081.154.475 2.300.038.473TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.081.154.475 2.300.038.473UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.791.438.843 2.232.950.024İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar243.498.821 126.398.881İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.547.940.022 2.106.551.143Diğer Borçlar26.963.553 30.298.104İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.379.035 1.319.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.584.518 28.978.813Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 1.024.580.391 526.078.576İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)299.081.634 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)725.498.757 526.078.576Uzun Vadeli Karşılıklar4.664.904 4.784.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.664.904 4.784.440TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.847.647.691 2.794.111.144TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.928.802.166 5.094.149.617ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.500.661.539 712.406.784Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-74.660.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)92.844.112 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.341.364 -4.652.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.341.364 -4.652.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.341.364 -4.652.479Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.374 108.855.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları257.760.446 -263.337.687Net Dönem Karı veya Zararı1.379.123.858 150.332.540Kontrol Gücü Olmayan Paylar577.178.389 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.077.839.928 712.406.784TOPLAM KAYNAKLAR8.006.642.094 5.806.556.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat933.812.892 1.160.429.052 290.235.160 644.564.698Satışların Maliyeti-681.890.231 -778.710.024 -180.124.132 -399.388.308TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)251.922.661 381.719.028 110.111.028 245.176.390BRÜT KAR (ZARAR)251.922.661 381.719.028 110.111.028 245.176.390Genel Yönetim Giderleri-72.368.672 -28.184.945 -40.350.519 -9.969.887Pazarlama Giderleri-66.972.080 -37.676.657 -28.797.805 -12.936.784Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler558.321.342 287.856.787 268.573.209 109.685.562Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-340.825.563 -177.094.235 -99.976.375 -50.548.147Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.765.823.715 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.095.901.403 426.619.978 209.559.538 281.407.134Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-66.173 232.334 -1.015.672 -480.548FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.095.835.230 426.852.312 208.543.866 280.926.586Finansman Gelirleri10.210.695 11.608 9.584.833 2.918Finansman Giderleri-726.922.067 -904.072.790 -59.395.301 -301.767.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.379.123.858 -477.208.870 158.733.398 -20.837.914SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.379.123.858 -477.208.870 158.733.398 -20.837.914DÖNEM KARI (ZARARI)1.379.123.858 -477.208.870 158.733.398 -20.837.914Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.379.123.858 -477.208.870 158.733.398 -20.837.914Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 1,57940000 -0,54650000 0,18180000 -0,02390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.311.115 -50.651 722.332 280.938Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.311.115 -50.651 722.332 280.938Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.311.115 -50.651 722.332 280.938TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.380.434.973 -477.259.521 159.455.730 -20.556.976Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.380.434.973 -477.259.521 159.455.730 -20.556.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976632BIST