***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 148.240.228 -148.240.228 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 486.243 0 0 1.098.912.659 1.099.398.902 1.099.398.902Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)486.243 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiPayı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.166.236 109.007.453 -113.089.921 1.098.912.659 1.811.872.991 1.811.872.991Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.628.047 175.538.752 -179.621.220 3.481.065.296 4.269.825.379 4.269.825.379Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler9.062.789 3.472.002.507 -3.481.065.296 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)503.176 190.919.160 191.422.336 191.422.336Dönem Karı (Zararı)190.919.160 190.919.160 190.919.160Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)503.176 0 503.176 503.176Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.124.871 184.601.541 3.292.381.287 190.919.160 4.461.247.715 4.461.247.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI251.275.087 86.914.147Dönem Karı (Zararı)190.919.160 1.098.912.659Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.294.977 -1.059.125.931Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5 1.693.844 3.481.365Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler928.571 1.231.320Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler928.571 1.231.320Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3 43.621.967 91.661.793Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler468.317.550 384.102.166Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -429.743.570 -1.539.602.575Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.539.602.575Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-429.743.570 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-523.385 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.336.614 46.831.299Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.297.938Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler130.984.812 -55.704.839Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -36.521.008 -45.527.667Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3 -51.377.481 -54.142.348Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-75.785.217 12.174.339Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20.294.535 70.708.280İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.230.193 119.323.534Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları250.877.523 86.618.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler397.564 296.120YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI32.070.597 255.953.518Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-2.088.427.285Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri409.644 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -74.703 -642.709Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 31.735.656 2.345.023.512FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-323.504.820 -366.876.297Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3 133.530.458 2.019.566.591Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -413.413.311 -2.294.781.095Ödenen Faiz3 -43.621.967 -91.661.793YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.159.136 -24.008.632NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.159.136 -24.008.632DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ182.152.173 70.613.039DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ141.993.037 46.604.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri141.993.037 182.152.173Finansal Yatırımlar986.445.632 560.000.000Ticari Alacaklar337.218.674 473.990.066İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar176.679.195 362.971.999İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar160.539.479 111.018.067Diğer Alacaklar7.871.817 8.135.491İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.771.720 2.771.720İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.100.097 5.363.771Stoklar3 1.332.994.991 1.297.035.835Peşin Ödenmiş Giderler3 765.633.341 714.267.416İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler76.235.181 74.864.414İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler689.398.160 639.403.002Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar219.643 65.142Diğer Dönen Varlıklar34.141.884 22.951.073ARA TOPLAM3.606.519.019 3.258.597.196Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.606.519.019 3.258.597.196DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1.566.862.364 1.566.862.364Ticari Alacaklar127.268.950 121.482.370İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar126.461.504 119.209.722İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar807.446 2.272.648Diğer Alacaklar1.009.497 1.017.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.009.497 1.017.427Stoklar3 447.483.072 446.921.220Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15.378.686 14.855.301Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 4.732.696.703 4.764.432.360Maddi Duran Varlıklar4 13.664.597 14.308.950Kullanım Hakkı Varlıkları10.178.603 11.429.549Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 835.228 864.227Peşin Ödenmiş Giderler276.913 265.357Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR6.915.654.613 6.942.439.125TOPLAM VARLIKLAR10.522.173.632 10.201.036.321KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 802.894.256 572.614.874İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları81.386.470 68.725.798İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları721.507.786 503.889.076Ticari Borçlar98.758.925 174.544.142İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.140.299 19.733.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar97.618.626 154.810.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.760.718 2.692.583Diğer Borçlar13.141.744 13.133.847İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.486.281 10.476.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.655.463 2.657.461Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 224.804.836 318.678.583İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 119.213.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)224.804.836 199.465.317Kısa Vadeli Karşılıklar3.798.640 3.332.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.798.640 3.332.973Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.312.865 15.936.339ARA TOPLAM1.156.471.984 1.100.933.341TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.156.471.984 1.100.933.341UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 3.970.630.243 4.012.474.928İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar379.470.821 355.917.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.591.159.422 3.656.557.282Ticari BorçlarDiğer Borçlar30.741.869 29.178.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.056.343 1.379.035İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.685.526 27.799.256Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 896.470.134 782.301.852İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)701.886.110 581.689.762İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)194.584.024 200.612.090Uzun Vadeli Karşılıklar6.611.687 6.322.530Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.611.687 6.322.530TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.904.453.933 4.830.277.601TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.060.925.917 5.931.210.942ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.461.247.715 4.269.825.379Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-66.531.299 -66.531.299Paylara İlişkin Primler (İskontolar)126.922.325 126.922.325Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.124.871 -7.628.047Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.124.871 -7.628.047Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.628.047Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler184.601.541 175.538.752Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.292.381.287 -179.621.220Net Dönem Karı veya Zararı190.919.160 3.481.065.296TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.461.247.715 4.269.825.379TOPLAM KAYNAKLAR10.522.173.632 10.201.036.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat165.006.085 350.142.422Satışların Maliyeti-88.558.597 -311.815.570TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)76.447.488 38.326.852BRÜT KAR (ZARAR)76.447.488 38.326.852Genel Yönetim Giderleri-15.842.126 -12.022.060Pazarlama Giderleri-22.042.726 -17.046.385Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler340.885.277 147.008.264Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-117.720.324 -143.908.922Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.539.602.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)261.727.589 1.551.960.324Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler426.445.632 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-64.562 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar523.385 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)688.632.044 1.551.960.324Finansman Gelirleri2.876.825 20.361Finansman Giderleri-500.589.709 -453.068.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)190.919.160 1.098.912.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)190.919.160 1.098.912.659DÖNEM KARI (ZARARI)190.919.160 1.098.912.659Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları190.919.160 1.098.912.659Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,21860000 1,25850000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar503.176 486.243Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)503.176 486.243Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)503.176 486.243TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)191.422.336 1.099.398.902Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları191.422.336 1.099.398.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028745BIST