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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

26.03.2021 16:49



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Sinpaş Altınoran Starium AVM
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 10 Parsel - 12.097,31 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/03/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
99.505.000-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,0327
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,1140
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0171
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,0319
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,6933
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0500
Satış Koşulları
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.09.2023
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
30.519.030,12-TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme sermayesinin ihtiyaçlarında kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur.
Karşı Taraf
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Grup Şirketi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/03/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yoktur.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal karşılaştırma yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26.03.2021 - 2021/231
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
99.505.000-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.03.2021 tarihli toplantısında, 1.Sahibi olduğumuz Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi 29634 Ada 10 Parselde yer alan 56 adet bağımsız bölümden oluşan Sinpaş Altınoran Starium AVM' nin Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' ne ("Servet GYO") KDV ve vade farkı hariç 99.505.000-TL bedelle satışının gerçekleştirilmesine, 2.
Satış işleminin Arı Finansal Kiralama A.Ş. üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılmasına, KDV ve vade farkı hariç 99.505.000-TL toplam satış bedelinin 90.505.000-TL'si peşin, kalan 9.000.000-TL tutarın 30 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ile tahsil edilmesine, bu minvalde satış bedelinin satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile tahsil edilmesine,
3.Servet GYO kalan 9.000.000-TL tutarındaki borcunu vadesinden önce ödemek isterse, ödeme tarihine kadar işlemiş vade farkıyla beraber erken kapama yapılmasına ve Şirketimize olan borcunun tamamının peşin olarak tahsil edilmesine, karar vermiş olup, Şirketimiz, Servet ve Arı Finansal Kiralama A.Ş. arasında yukarıdaki şartları içeren bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921050


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Cumhuriyet 2.955 3.000 13,00  
Tam 2.938 3.014 9,45  
Yarım 1.420 1.458 4,57  
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