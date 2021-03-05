***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 01 Ocak 2021 – 05 Mart 2021 tarihleri arasında 58 adet konut ve 2 adet ticari ünite olmak üzere toplam 60 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 78.006.658-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 40 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz Marmaris'te bulunan Kızılbük Devremülk Projesine 01 Ocak 2021 – 05 Mart 2021 tarihleri arasında 1.229 adet devremülk satışını (ön satış) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam (KDV Hariç)99.199.076-TL ciro elde etmiştir.Not: Devremülkler birer hafta olarak satışı gerçekleşmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda 01 Ocak 2021 – 05 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan konut satışlarından 78.006.658-TL, devremülk satışlarından 99.199.076-TL olmak üzere toplam (KDV Hariç)177.205.734-TL ciro elde edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915400BIST