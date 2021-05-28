***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2021 18:16
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 240.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden 240.000.000 adet paydan, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 60.000.000 adet payın halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak sermayesinin %5'ine karşılık gelen 12.000.000 adet pay için "ek satış" imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %30'unu temsil eden 72.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938760
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0733
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
18:0510,4658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0772
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,4730
En Düşük
10,3424
18:05523,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,80
|Açılış
|: 523,06
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|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5678
|8,5715
|% 0,86
|
|Euro
|10,4541
|10,4658
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,1278
|12,1887
|% 0,79
|
|Frank
|9,4922
|9,5494
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2785
|2,2899
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,48
|
|Altın Gr.
|523
|523
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,07
|
|B. Petrol
|69,41
|69,41
|0,21
|