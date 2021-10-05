***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2021 18:53
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01 Ocak 2021 – 05 Ekim 2021 tarihleri arasında 412 adet konut ve 17 adet ticari ünite olmak üzere toplam 429 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 740.097.097-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 442 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967181
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0337
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0181
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3330
En Düşük
10,2548
18:05502,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,58
|Açılış
|: 502,13
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8750
|8,8774
|% 0,34
|
|Euro
|10,2829
|10,3124
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0646
|12,1251
|% 0,44
|
|Frank
|9,5351
|9,5925
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3596
|2,3714
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-10,95
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,57
|82,57
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220