***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 12:36
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 545 adet konut ve 24 adet ticari ünite olmak üzere toplam 569 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 1.094.507.504-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 873 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993394
BIST
14:012.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:0113,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,3627
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:0115,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,4600
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:01795,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 18,70
|Açılış
|: 795,68
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:01
|PKENT
|8.123,50
|10.374.488
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|10.746.563
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,27
|3.847.404.999
|% 1,69
|
|THYAO
|28,84
|3.369.492.412
|% 7,29
|
|GARAN
|11,90
|1.402.542.465
|% 0,42
|
|EREGL
|31,84
|1.340.270.994
|% 0,82
|
|SISE
|15,33
|1.327.100.836
|% 0,92
|
|KRDMD
|13,27
|3.847.404.999
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,86
|889.965.425
|% -0,52
|
|THYAO
|28,84
|3.369.492.412
|% 7,29
|
|GARAN
|11,90
|1.402.542.465
|% 0,42
|
|ODAS
|1,40
|156.733.871
|% 2,94
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5844
|13,5862
|% 2,74
|
|Euro
|15,5977
|15,6162
|% 3,04
|
|Sterlin
|18,6288
|18,7222
|% 3,05
|
|Frank
|14,8381
|14,9275
|% 2,94
|
|Riyal
|3,6121
|3,6302
|% 2,82
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-4,89
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,74
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.267
|5.400
|-72,68
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,16
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,58
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,12
|0,26
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,12
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 84 artarak (% 1.25 ) 2, 327
-
14:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, UTPYA, BRMEN
-
14:16
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, TETMT
-
14:16XU100
Endeks 2, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 23, 289.00 milyon TL de
-
14:16TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 367.40 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 813 adet işlem