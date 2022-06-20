***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2022 19:27
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.06.2022 tarihinde (bugün) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada Tavira Securities Limited'in Şirketimizde 50.000.000 adet paya sahip duruma geldiği duyurulmuştur. Bahse konu paylar Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Avni Çelik'e aittir. Anılan paylar Sn. Avni Çelik'in başka bir aracı kurumdaki hesabından Tavira Securities Limited'teki hesabına aktarılmış olup, bir el değiştirme söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038331
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0151
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0632
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.021,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.021,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3265
|17,3467
|% 0,09
|
|Euro
|18,2460
|18,2858
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,2013
|21,3076
|% 0,16
|
|Frank
|17,8691
|17,9768
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6056
|4,6287
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,73
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.768
|6.887
|-17,00
|
|Yarım
|3.323
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,06
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,41
|