***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.06.2022 tarihinde (bugün) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada Tavira Securities Limited'in Şirketimizde 50.000.000 adet paya sahip duruma geldiği duyurulmuştur. Bahse konu paylar Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Avni Çelik'e aittir. Anılan paylar Sn. Avni Çelik'in başka bir aracı kurumdaki hesabından Tavira Securities Limited'teki hesabına aktarılmış olup, bir el değiştirme söz konusu değildir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038331BIST