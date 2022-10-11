***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 19:07
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.10.2022 tarihli toplantısında,
16.04.2021 tarihinde alınan karar neticesinde, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 2432 ada, 11 parselde kayıtlı olan 22.965,43 m2 alanlı arsa için Anadolu Sinerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Beşiktaş 5. Noterliğinde 16.04.2021 tarih, 05876 yevmiye numarası ile imzalanan "Düzenlenme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Hasılat Paylaşım Sözleşmesi" nin karşılıklı mutabık kalınarak feshedilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070956
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6055
En Düşük
18,5241
18:0518,0807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,0800
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|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0807
En Düşük
18,0063
18:05995,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 995,46
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|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
996,45
En Düşük
992,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5881
|18,5899
|% 0,03
|
|Euro
|18,0376
|18,0807
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,2896
|20,3914
|% -0,22
|
|Frank
|18,5193
|18,6308
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9194
|4,9441
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|0,03
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.683
|6.762
|-6,00
|
|Yarım
|3.257
|3.306
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
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17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR