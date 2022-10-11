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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.10.2022 19:07
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.10.2022 tarihli toplantısında,
16.04.2021 tarihinde alınan karar neticesinde, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 2432 ada, 11 parselde kayıtlı olan 22.965,43 m2 alanlı arsa için Anadolu Sinerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Beşiktaş 5. Noterliğinde 16.04.2021 tarih, 05876 yevmiye numarası ile imzalanan "Düzenlenme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Hasılat Paylaşım Sözleşmesi" nin karşılıklı mutabık kalınarak feshedilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070956


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