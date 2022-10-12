***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 12.10.2022 tarihli toplantısında,Şirketimize ait, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 2432 ada, 11 parselde kayıtlı olan 22.965,43 m2 alanlı arsa için Arı Finansal Kiralama A.Ş. "ARI" ile "Düzenlenme Şeklinde Arsa Payı Kat (İnşaat) Karşılığı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmasına,Sözleşme uyarınca proje kapsamında üretilecek bağımsız bölümlerin taraflarca veya taraflarca mutabık kalınmadığı takdirde SPK lisanslı bir değerleme şirketi tarafından belirlenen toplam satış bedelinin %35,64' üne karşılık gelen tutarın en geç sözleşmenin imzalanması tarihi itibariyle 3 ay içinde arsa bedeli olarak Şirketimize ödenmesine, ilgili bedelin 3 ay içinde Şirketimize ödenmemesi haline başkaca bir işlem yapmaya gerek olmaksızın iş bu kat karşılığı arsa satış vaadi sözleşmesine ilişkin inşa ve ikmal edilecek yapılardaki Şirketimiz payının % 60 olarak belirlenmesine,karar vermiştir.Diğer yandan Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 11.10.2022 tarih ve 2022/1031 sayılı raporda, Şirketimizin proje başlangıcında projeden elde edebileceği gelirleri peşin olarak tahsil etmesi durumu itibariyle kat karşılığı oran %35,64 olarak takdir edilmiş, aksi durumda bahse konu arsa üzerine inşa ve ikmal edilecek yapılardaki Şirketimiz lehine kat karşılığı oranı %44,56 olarak takdir edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071333BIST