***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 19:58
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.01.2024 tarihli toplantısında, 18.03.2021 tarihinde alınan karar neticesinde, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 801 ada, 30 parselde (yeni parsel no 33) kayıtlı olan 30.000 m2 alanlı arsanın satışı için Arı Finansal Kiralama A.Ş. ile 18.03.2021 tarih, 19840 no.lu "Finansal Kiralama Maksadıyla Satın Alınan Gayrimenkul Sözleşmesi" nin karşılıklı mutabık kalınarak feshedilmesine karar verilmiştir. Anılan gayrimenkul Şirketimiz portföyüne geri alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233463
BIST
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18:057.629
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 80,89
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.629
18:0529,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0894
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
18:0532,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0357
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
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32,8572
En Düşük
32,4836
18:051.958,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.958,76
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|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
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1.980,31
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRSTL
|14,19
|127.986.427
|% 10,00
|
|AYCES
|715,00
|130.041.514
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|4.789.326
|% 10,00
|
|DGGYO
|33,22
|20.160.300
|% 10,00
|
|CVKMD
|404,75
|419.692.517
|% 9,99
|
|MMCAS
|8,37
|2.732.996
|% -10,00
|
|BALAT
|17,00
|2.866.636
|% -8,11
|
|BAYRK
|16,48
|59.046.871
|% -7,05
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|TEKTU
|3,02
|64.246.289
|% -5,33
|
|THYAO
|239,20
|7.337.523.547
|% 2,53
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|AKBNK
|36,78
|2.585.479.903
|% 1,32
|
|ZOREN
|4,48
|1.309.431.789
|% 5,41
|
|EKGYO
|7,64
|1.770.427.578
|% 5,23
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|QUAGR
|4,23
|638.087.050
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8344
|29,8414
|% 0,29
|
|Euro
|32,6941
|32,7097
|% 0,08
|
|Sterlin
|37,8176
|38,0073
|% 0,53
|
|Frank
|34,9486
|35,1591
|% 0,26
|
|Riyal
|7,9331
|7,9729
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,21
|% 0,66
|
|Platin
|964,23
|966,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,37
|1.035,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,62
|78,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,73
|2.043,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57CVKMD
Yüzde 9.51 oranında artışla 403.00 lira fiyatla işlem gören hissede 994, 747 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 7, 596 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 62, 047.00 milyon TL de
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17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
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17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
-
17:54ADGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 402, 409 adet işlem