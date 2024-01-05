***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 05.01.2024 tarihli toplantısında, 18.03.2021 tarihinde alınan karar neticesinde, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 801 ada, 30 parselde (yeni parsel no 33) kayıtlı olan 30.000 m2 alanlı arsanın satışı için Arı Finansal Kiralama A.Ş. ile 18.03.2021 tarih, 19840 no.lu "Finansal Kiralama Maksadıyla Satın Alınan Gayrimenkul Sözleşmesi" nin karşılıklı mutabık kalınarak feshedilmesine karar verilmiştir. Anılan gayrimenkul Şirketimiz portföyüne geri alınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233463BIST