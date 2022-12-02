***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2022 09:01
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz kendi sermayesinde sahip olduğu paylara ilişkin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/12/2022 0 1.342.000 1.342.000 76.983.113,55 75.641.113,55 % 5,13 % 5,13 % 5,04 % 5,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083795
BIST
11:525.015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -31,57
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:5218,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:5219,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0345
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:521.079,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.079,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ALFAS
|201,30
|763.248.925
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.642.713
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.754.048
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|MIATK
|129,50
|29.378.715
|% -5,82
|
|SASA
|123,20
|401.323.848
|% -5,30
|
|PRZMA
|6,26
|1.509.706
|% -5,30
|
|KOZAL
|402,80
|3.760.846.410
|% -0,49
|
|THYAO
|125,80
|2.667.497.479
|% 1,13
|
|ASELS
|49,56
|2.348.121.142
|% 3,81
|
|EREGL
|41,90
|1.832.518.661
|% -1,37
|
|KOZAA
|50,10
|1.540.460.021
|% -0,20
|
|EKGYO
|7,15
|1.364.702.013
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,75
|327.272.555
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,25
|738.585.799
|% -0,60
|
|ISCTR
|10,62
|866.583.396
|% -2,21
|
|KRDMD
|15,26
|1.188.582.950
|% -0,52
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6416
|% 0,05
|
|Euro
|19,6365
|19,6509
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8373
|22,9518
|% 0,41
|
|Frank
|19,8776
|19,9973
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,05
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-1,89
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.200
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.492
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,85
|86,85
|-0,03
|