***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2020 16:13
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı)Başkanı İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sinpaş Holding ve Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı Boğaziçi Vakfı kurucu üyesi 52.61 A Bağımsız Üye Değil
AHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği Boğaziçi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği Alaca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı Fenerbahçe Spor Kulubü Kongre Üyeliği 4.55 A Bağımsız Üye Değil
MAHMUT SEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 13.06.2019 Sinpaş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Servet GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü Batı Ege Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Oswe Real Estate Gmbh Genel Müdürlüğü Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil
BEKİR UZUN 13.06.2019 B Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
FATİH KIVANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.06.2020 Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kıvanç Tekstil firması
16:151.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 1.086
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|Önceki Kapanış
|: 1.085
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1.091
En Düşük
1.082
16:157,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,4030
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|Önceki Kapanış
|: 7,3790
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7,3876
En Düşük
7,3588
16:158,7430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0348
|Açılış
|: 8,7550
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|Önceki Kapanış
|: 8,7800
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8,7941
En Düşük
8,7399
16:15465,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
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|Açılış
|: 465,52
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|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:15
|FENER
|31,02
|685.046.441
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.577.597
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.257.326
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.479.680
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,69
|148.960.277
|% -8,61
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|SISE
|6,22
|728.934.151
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,47
|689.508.331
|% 9,46
|
|FENER
|31,02
|685.046.441
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,33
|589.744.052
|% 7,42
|
|ASELS
|16,77
|571.181.668
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,47
|689.508.331
|% 9,46
|
|BJKAS
|3,33
|589.744.052
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,77
|254.101.961
|% 0,57
|
|PETKM
|3,97
|540.695.436
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,05
|261.703.584
|% -0,49
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3832
|7,3865
|% 0,26
|
|Euro
|8,7386
|8,7430
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,8259
|9,8751
|% -0,02
|
|Frank
|8,0703
|8,1189
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9628
|1,9727
|% 0,26
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-9,97
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|1,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|-0,21
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-0,10
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,17
|
Seans Raporu
16:15
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-
16:29OZBAL
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 152, 185 adet işlem
-
16:27PRZMA
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 448, 397 adet işlem
-
16:26ERSU
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 271, 634 adet işlem
-
16:25DGGYO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 657 adet işlem
-
16:23DOGUB
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 118, 678 adet işlem