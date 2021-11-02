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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.11.2021 11:16



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
S.S Modern Bursa Konut Yapı Kooperatifi Gayrimenkul Sektörü 96000 95400 TRY 99,375 Bağlı Ortaklık
Sinpaş Co. Gayrimenkul Sektörü 500000 500000 SAR 100 Bağlı Ortaklık
Boğaziçi Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Eğitim Hizmetlleri 105000000 16000000 TRY 15,24 İştirak
Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Otel Yönetim Hizmetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Sektörü 240000000 197500000 TRY 82,29 Bağlı Ortaklık
Azer Ziraat Gıda ve Hayvancılık A.Ş. Karma Çiftçilik 7650000 7650000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973917


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HEDEF 3,77 86.308.642 % 9,91  
DOBUR 64,20 8.937.119 % 9,65  
ERBOS 121,80 105.235.948 % 9,04  
ZRGYO 2,37 66.732.663 % 7,73  
AYES 20,50 51.455 % 7,33  
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Euro 11,0344 11,0436 % -0,28  
Sterlin 12,9058 12,9705 % -0,67  
Frank 10,3774 10,4399 % -0,66  
Riyal 2,5216 2,5342 % -0,52  
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11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -0,52  
Altın Gr. 546 547 -3,27  
Cumhuriyet 3.621 3.675 20,00  
Tam 3.603 3.693 16,79  
Yarım 1.741 1.786 8,13  
Çeyrek 873 893 4,06  
Gümüş.Ons 23,96 23,98 -0,07  
Gümüş Gr. 7,31 7,32 -0,06  
B. Petrol 84,86 84,86 0,15  
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