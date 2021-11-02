***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2021 11:16
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
S.S Modern Bursa Konut Yapı Kooperatifi Gayrimenkul Sektörü 96000 95400 TRY 99,375 Bağlı Ortaklık
Sinpaş Co. Gayrimenkul Sektörü 500000 500000 SAR 100 Bağlı Ortaklık
Boğaziçi Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Eğitim Hizmetlleri 105000000 16000000 TRY 15,24 İştirak
Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Otel Yönetim Hizmetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Sektörü 240000000 197500000 TRY 82,29 Bağlı Ortaklık
Azer Ziraat Gıda ve Hayvancılık A.Ş. Karma Çiftçilik 7650000 7650000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973917
BIST
11:241.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:249,5146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0217
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:2411,0423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0323
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:24546,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,15
|Açılış
|: 546,69
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:22
|HEDEF
|3,77
|86.308.642
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,20
|8.937.119
|% 9,65
|
|ERBOS
|121,80
|105.235.948
|% 9,04
|
|ZRGYO
|2,37
|66.732.663
|% 7,73
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|MAKTK
|3,31
|11.118.973
|% -9,32
|
|BIOEN
|22,42
|139.872.810
|% -9,23
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|AKFGY
|5,61
|18.295.595
|% -7,88
|
|KARYE
|22,42
|44.003.878
|% -7,74
|
|GARAN
|10,28
|1.115.105.924
|% 1,48
|
|TSPOR
|5,68
|401.890.455
|% -4,70
|
|THYAO
|15,37
|382.085.329
|% 0,59
|
|SASA
|30,70
|287.105.931
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,85
|274.731.702
|% 1,79
|
|GARAN
|10,28
|1.115.105.924
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,85
|274.731.702
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,68
|401.890.455
|% -4,70
|
|GSRAY
|3,93
|238.402.406
|% -1,01
|
|SKBNK
|1,04
|51.015.771
|% 0,97
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5066
|9,5119
|% -0,26
|
|Euro
|11,0344
|11,0436
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,9058
|12,9705
|% -0,67
|
|Frank
|10,3774
|10,4399
|% -0,66
|
|Riyal
|2,5216
|2,5342
|% -0,52
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,52
|
|Altın Gr.
|546
|547
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,15
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:38YESIL
Yüzde 4.81 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 885, 283 adet işlem
-
11:37SEKFK
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 251, 570 adet işlem
-
11:35DESA
Yüzde 7.41 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 157, 041 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 6, 244.00 milyon TL de
-
11:34YESIL
Yüzde 4.33 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 335, 761 adet işlem