***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 23:30
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966
Transferler
31 -2.892.204 2.892.204
Dönem Karı (Zararı)
31 -1.247.688 -1.247.688 -1.247.688
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 29.733 97.310 127.043 127.043
Dönem Sonu Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 0 5.177.954 -835.147 264.763 1.263.142 -13.315.935 -1.247.688 255.321 255.321
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 264.763 1.263.142 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.029.672 -1.029.672 -1.029.672
Transferler
31 6.721.603 -6.721.603
Dönem Karı (Zararı)
11.785.077 11.785.077 11.785.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.035.972 1.035.972 1.035.972
Sermaye Arttırımı
31 99.206 99.206 99.206
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.650.781 3.650.781 3.650.781
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.092 14.092 14.092
Dönem Sonu Bakiyeler
31 7.849.206 1.198.232 -29.733 8.828.735 149.970 264.763 1.263.142 -7.609.912 11.785.077 23.699.480 23.699.480
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.282.356 51.536
Dönem Karı (Zararı)
11.785.077 -1.247.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.728.116 1.225.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 55.571 63.621
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 85.355 43.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,31 -32.100 43.123
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 117.455
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.587.190 1.118.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.795.549 -610.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.807.078 484.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 -33.649.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 5.842.322 484.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.811.839 2.903.502
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 2.860.184 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -48.345 2.903.502
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -18.580.820 752.858
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -452.819 -5.081.522
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.852.091 179.733
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 2.361.597 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 20.490.494 179.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -540.136 153.889
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.606.266 1.020.950
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 -755.238 1.020.950
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 5.361.504 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 1.007.850 -449.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,26 -692.742 -574.889
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.282.356 -633.486
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 685.022
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.585
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 -8.585
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.287.664 -55.439
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 99.206 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 3.650.781 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
31 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 696.242
Kredilerden Nakit Girişleri
9 0 696.242
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.476.415 -751.681
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.476.415 -751.681
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.308 -12.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.308 -12.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 218.417 336.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 223.725 324.220
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 278.388 218.417
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
11 41.280.726 13.473.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 33.649.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 7.631.326 13.473.648
Diğer Alacaklar
12 51.335 2.946.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 2.860.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 51.335 85.816
Türev Araçlar
13 0 0
Stoklar
14 18.580.820 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.120.067 8.732.221
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 45.941 46.479
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.074.126 8.685.742
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 75.482 51.726
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.091.969 422.983
ARA TOPLAM
69.478.787 25.844.995
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.478.787 25.844.995
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 0
Diğer Alacaklar
12 28.163 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 28.163 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 0 0
Maddi Duran Varlıklar
20 762.944 809.754
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.767.196 1.775.957
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.064.973 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.137.559 2.282.346
Diğer Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.760.835 4.868.057
TOPLAM VARLIKLAR
74.239.622 30.713.052
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 7.178 2.566.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.915.931 4.334.508
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 0
Ticari Borçlar
11 28.355.830 5.503.739
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 2.398.858 37.261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 25.956.972 5.466.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 1.951.097 2.491.233
Diğer Borçlar
12 0 755.238
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 0 755.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 1.537.252 529.402
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
662.214 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
875.038 529.402
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.451.870 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 208.255 146.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 55.286
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 208.255 90.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 6.527.517 6.176.219
ARA TOPLAM
44.954.930 22.502.899
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.954.930 22.502.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 501.458 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 0
Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21,25 73.548 66.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 73.548 66.129
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 5.010.206 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.585.212 66.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.540.142 22.569.028
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.699.480 8.144.024
Ödenmiş Sermaye
31 7.849.206 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-)
31 -29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 8.828.735 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 149.970 -886.002
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 149.970 -886.002
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 149.970 -886.002
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
31 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
31 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
31 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
31 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
31 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 1.527.905 1.527.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -7.609.912 -13.315.935
Net Dönem Karı veya Zararı
31 11.785.077 6.721.603
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.699.480 8.144.024
TOPLAM KAYNAKLAR
74.239.622 30.713.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
33 34.619.147 2.062.452 25.237.947 1.060.081
Satışların Maliyeti
33 -13.304.615 -923.636 -10.898.615 -224.616
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.314.532 1.138.816 14.339.332 835.465
BRÜT KAR (ZARAR)
21.314.532 1.138.816 14.339.332 835.465
Genel Yönetim Giderleri
34,35 -1.036.600 -990.798 -487.845 -313.620
Pazarlama Giderleri
34,35 -54.718 -35.993 -48.223 -15.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 183.082 27.987 -43.608 26.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -4.870.612 -46.859 -4.693.825 -32.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.535.684 93.153 9.065.831 501.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 157.402 0 -342.623 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -2.133 0 -2.133 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.690.953 93.153 8.721.075 501.056
Finansman Gelirleri
38 5.759 20.367 2.185 20.367
Finansman Giderleri
38 -324.445 -242.861 607.737 -241.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.372.267 -129.341 9.330.997 279.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.587.190 -1.118.347 -1.869.183 -1.118.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.451.870 0 -1.017.022 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.135.320 -1.118.347 -852.161 -1.118.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.785.077 -1.247.688 7.461.814 -838.503
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.785.077 -1.247.688 7.461.814 -838.503
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.785.077 -1.247.688 7.461.814 -838.503
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.035.972 97.310 942.826 -15.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23,31 1.292.803 81.700 1.176.371 -52.099
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-256.831 15.610 -233.545 36.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -256.831 15.610 -233.545 36.939
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.035.972 97.310 942.826 -15.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.821.049 -1.150.378 8.404.640 -853.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.821.049 -1.150.378 8.404.640 -853.663
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959580
BIST