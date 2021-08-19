***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966Transferler31 -2.892.204 2.892.204Dönem Karı (Zararı)31 -1.247.688 -1.247.688 -1.247.688Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 29.733 97.310 127.043 127.043Dönem Sonu Bakiyeler31 7.750.000 1.198.232 0 5.177.954 -835.147 264.763 1.263.142 -13.315.935 -1.247.688 255.321 255.321Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 264.763 1.263.142 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.029.672 -1.029.672 -1.029.672Transferler31 6.721.603 -6.721.603Dönem Karı (Zararı)11.785.077 11.785.077 11.785.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.035.972 1.035.972 1.035.972Sermaye Arttırımı31 99.206 99.206 99.206Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.650.781 3.650.781 3.650.781Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)14.092 14.092 14.092Dönem Sonu Bakiyeler31 7.849.206 1.198.232 -29.733 8.828.735 149.970 264.763 1.263.142 -7.609.912 11.785.077 23.699.480 23.699.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.282.356 51.536Dönem Karı (Zararı)11.785.077 -1.247.688Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.728.116 1.225.091Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 55.571 63.621Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27 85.355 43.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23,31 -32.100 43.123Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 117.455Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.587.190 1.118.347İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.795.549 -610.889Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.807.078 484.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 -33.649.400 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 5.842.322 484.580Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.811.839 2.903.502İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 2.860.184 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -48.345 2.903.502Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -18.580.820 752.858Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -452.819 -5.081.522Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.852.091 179.733İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 2.361.597 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 20.490.494 179.733Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 -540.136 153.889Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.606.266 1.020.950İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 -755.238 1.020.950İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 5.361.504 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 1.007.850 -449.990İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16,26 -692.742 -574.889Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.282.356 -633.486Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 685.022YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -8.585Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.585Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 0 -8.585Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.287.664 -55.439Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri31 99.206 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri31 3.650.781 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları31 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 696.242Kredilerden Nakit Girişleri9 0 696.242Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.476.415 -751.681Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -2.476.415 -751.681Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14.092YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.308 -12.488NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.308 -12.488DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 218.417 336.708DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 223.725 324.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 278.388 218.417Finansal Yatırımlar8 0 0Ticari Alacaklar11 41.280.726 13.473.648İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 33.649.400 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 7.631.326 13.473.648Diğer Alacaklar12 51.335 2.946.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 2.860.184İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 51.335 85.816Türev Araçlar13 0 0Stoklar14 18.580.820 0Peşin Ödenmiş Giderler15 8.120.067 8.732.221İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 45.941 46.479İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 8.074.126 8.685.742Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 75.482 51.726Diğer Dönen Varlıklar16 1.091.969 422.983ARA TOPLAM69.478.787 25.844.995Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.478.787 25.844.995DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 0 0Ticari Alacaklar11 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 0 0Diğer Alacaklar12 28.163 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 28.163 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 0 0Maddi Duran Varlıklar20 762.944 809.754Kullanım Hakkı Varlıkları20 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.767.196 1.775.957Peşin Ödenmiş Giderler15 1.064.973 0Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.137.559 2.282.346Diğer Duran Varlıklar16 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.760.835 4.868.057TOPLAM VARLIKLAR74.239.622 30.713.052KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 7.178 2.566.474Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 3.915.931 4.334.508Diğer Finansal Yükümlülükler10 0 0Ticari Borçlar11 28.355.830 5.503.739İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 2.398.858 37.261İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 25.956.972 5.466.478Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 1.951.097 2.491.233Diğer Borçlar12 0 755.238İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 0 755.238İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 0 0Türev Araçlar13 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları22 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 1.537.252 529.402İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)662.214 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)875.038 529.402Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 2.451.870 0Kısa Vadeli Karşılıklar27 208.255 146.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 0 55.286Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar27 208.255 90.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 6.527.517 6.176.219ARA TOPLAM44.954.930 22.502.899Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.954.930 22.502.899UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 501.458 0Diğer Finansal Yükümlülükler10 0 0Ticari Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 0 0Diğer Borçlar12 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 0 0Türev Araçlar13 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları22 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar21,25 73.548 66.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 73.548 66.129Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar27 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar26 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 5.010.206 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.585.212 66.129TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.540.142 22.569.028ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.699.480 8.144.024Ödenmiş Sermaye31 7.849.206 7.750.000Sermaye Düzeltme Farkları31 1.198.232 1.198.232Geri Alınmış Paylar (-)31 -29.733 -29.733Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 8.828.735 5.177.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 149.970 -886.002Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 149.970 -886.002Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 149.970 -886.002Diğer Kazançlar (Kayıplar)31 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları31 0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)31 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)31 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)31 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31 1.527.905 1.527.905Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 -7.609.912 -13.315.935Net Dönem Karı veya Zararı31 11.785.077 6.721.603TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.699.480 8.144.024TOPLAM KAYNAKLAR74.239.622 30.713.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 34.619.147 2.062.452 25.237.947 1.060.081Satışların Maliyeti33 -13.304.615 -923.636 -10.898.615 -224.616TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.314.532 1.138.816 14.339.332 835.465BRÜT KAR (ZARAR)21.314.532 1.138.816 14.339.332 835.465Genel Yönetim Giderleri34,35 -1.036.600 -990.798 -487.845 -313.620Pazarlama Giderleri34,35 -54.718 -35.993 -48.223 -15.362Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 183.082 27.987 -43.608 26.705Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -4.870.612 -46.859 -4.693.825 -32.132ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.535.684 93.153 9.065.831 501.056Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 157.402 0 -342.623 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 -2.133 0 -2.133 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.690.953 93.153 8.721.075 501.056Finansman Gelirleri38 5.759 20.367 2.185 20.367Finansman Giderleri38 -324.445 -242.861 607.737 -241.579SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.372.267 -129.341 9.330.997 279.844Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26 -3.587.190 -1.118.347 -1.869.183 -1.118.347Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -2.451.870 0 -1.017.022 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.135.320 -1.118.347 -852.161 -1.118.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.785.077 -1.247.688 7.461.814 -838.503DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)11.785.077 -1.247.688 7.461.814 -838.503Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.785.077 -1.247.688 7.461.814 -838.503Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.035.972 97.310 942.826 -15.160Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23,31 1.292.803 81.700 1.176.371 -52.099Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-256.831 15.610 -233.545 36.939Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -256.831 15.610 -233.545 36.939Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.035.972 97.310 942.826 -15.160TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.821.049 -1.150.378 8.404.640 -853.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.821.049 -1.150.378 8.404.640 -853.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959580BIST