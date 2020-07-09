***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (Güncelleme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.06.2020Genel Kurul Tarihi 10.07.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 34373 Pangaltı Şişli İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi,9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması10 - Şirket Esas sözleşmesinin Şirket Sermayesi başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulması,11 - SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 01.11.2019 tarih ve E-13838 sayılı yazısı ile ilgili hususların görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,12 - TTK 376/1 maddesi gereği İyileştirme Tedbirleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,15 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı İlan.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Kar Dağıtımı Tablosu 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (Güncel).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 12.06.2020 tarih ve 2020/21 sayılı toplantısında2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 10:00'da Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresinde yapılmasına, ilgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı'ndan Bakanlık Temsilcisi atanması talep edilmesine ve Genel Kurul İlanının KAP'ta, Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858238BIST