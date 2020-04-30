***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 20:53
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.04.2020 tarihli KAP açıklamamız ile Kamuoyuna bildirilen Yönetim Kurulu Başkanımız Bülent Çobanoğlu'nun Covid 19 hastalığı nedeniyle evde planlanan karantina sürecinin, bugün yapılan tetkik ve inceleme sonucunda 22 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi Bülent Çobanoğlu tarafından Şirketimize iletilmiştir.
Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tahsisli Sermaye Artırımı sürecimiz devam etmekte olup, BİST Toptan Satışlar Pazarı işlemleri hakkında gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Not: Bülent Çobanoğlu'nun sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında sunulan bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak, Bülent Çobanoğlu'nun rızası alınmak suretiyle açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842003
BIST
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|GOLTS
|15,62
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|
|BRISA
|9,46
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|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7719
|8,8159
|% 1,52
|
|Frank
|7,2107
|7,2541
|% 1,44
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-27,92
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.488
|-24,00
|
|Tam
|2.491
|2.549
|-24,60
|
|Yarım
|1.214
|1.246
|-12,00
|
|Çeyrek
|609
|623
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,87
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,08
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|B. Petrol
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