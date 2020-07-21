***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 23:31
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.07.2020 tarih ve 25 sayılı toplantısında
Şirketin 17.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurulunda 3 yıl boyunca görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden
Sn. Bülent ÇOBANOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak,
Sn. Semih ERK'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak,
Sn. Hüseyin Ural AKÜZÜM'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
Sn. Mehmet ARI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
Sn. Zenfira ALİYEVA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve
Sn.Mehmet PARLAK'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861050
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0297
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8180
18:057,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8799
En Düşük
7,8233
18:05404,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,48
|Açılış
|: 404,15
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6657
|8,7092
|% 0,13
|
|Frank
|7,2804
|7,3243
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8144
|1,8235
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|24,07
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.624
|2.645
|22,40
|
|Tam
|2.703
|2.715
|23,10
|
|Yarım
|1.312
|1.328
|11,30
|
|Çeyrek
|658
|665
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|1,34
|
|Gümüş Gr.
|4,65
|4,66
|0,27
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|1,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 15.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 440 adet işlem
-
17:58ORGE
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 209 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 3.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 024, 549 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 117, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 22, 526.00 milyon TL de
-
17:56AKSA
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 960, 613 adet işlem