***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 21.07.2020 tarih ve 25 sayılı toplantısındaŞirketin 17.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurulunda 3 yıl boyunca görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerindenSn. Bülent ÇOBANOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak,Sn. Semih ERK'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak,Sn. Hüseyin Ural AKÜZÜM'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak,Sn. Mehmet ARI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,Sn. Zenfira ALİYEVA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak veSn.Mehmet PARLAK'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861050BIST