***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 11:43
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 20/06/2022 tarihinde Pazar geçişi başvurumuzla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamaya istinaden şirketimiz tarafından 21.06.2022 tarihinde özel durum açıklaması olarak bildirimi yapılan Yönetim Kurulu kararında şirket borçlarının 15/08/2022 tarihine kadar ödenerek akabinde gecikmeksizin pazar değişikliği için tekrar başvuru yapacağımız belirtilmiş, ancak 22.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul tarafından şirketimize iletilen yazıda belirtildiği şekli ile Kotasyon Yönergesi'nin 36/4. maddesinde, kabul edilmeyen pazar değişikliği başvurularında karar tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yeniden başvuru yapılamayacağı hükmü yer almakta olduğundan,söz konusu hüküm kapsamında pazar değişikliği için en erken 20/06/2023 tarihinden itibaren başvuru yapılabileceği tarafımıza bildirilmiştir.Pazar değişikliği için Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartlar dahilinde 20/06/2023 tarihinden itibaren yeniden başvuru yapılacaktır..
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038636
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