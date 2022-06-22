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***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2022 11:43
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Borsa İstanbul tarafından 20/06/2022 tarihinde Pazar geçişi başvurumuzla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamaya  istinaden şirketimiz tarafından 21.06.2022 tarihinde özel durum açıklaması olarak bildirimi yapılan Yönetim Kurulu kararında şirket borçlarının 15/08/2022 tarihine kadar ödenerek akabinde gecikmeksizin pazar değişikliği için tekrar başvuru yapacağımız  belirtilmiş, ancak 22.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul tarafından şirketimize iletilen yazıda belirtildiği şekli ile Kotasyon Yönergesi'nin 36/4. maddesinde, kabul edilmeyen pazar değişikliği başvurularında karar tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yeniden başvuru yapılamayacağı hükmü yer almakta olduğundan,söz konusu hüküm kapsamında pazar değişikliği için en erken 20/06/2023 tarihinden itibaren başvuru yapılabileceği tarafımıza bildirilmiştir.Pazar değişikliği için Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartlar dahilinde 20/06/2023 tarihinden itibaren yeniden başvuru yapılacaktır..
 
Kamuoyunun bilgisine  saygılarımızla  arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038636


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