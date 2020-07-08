***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 10:00
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856523
BIST
10:37120.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 725,31
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.064
En Düşük
119.173
10:376,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:377,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7529
En Düşük
7,7149
10:37395,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 395,98
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.899.144
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.358.422
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|32.144.763
|% 9,95
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|KENT
|817,80
|13.557.720
|% 7,89
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|13,01
|40.660.792
|% -5,59
|
|TSPOR
|7,23
|71.377.778
|% -4,99
|
|KRDMA
|4,00
|3.130.549
|% -4,76
|
|AGYO
|2,41
|926.562
|% -4,37
|
|EKGYO
|2,31
|743.462.424
|% 3,12
|
|PETKM
|4,42
|418.923.773
|% 0,00
|
|SISE
|6,41
|340.028.297
|% -1,23
|
|TKFEN
|18,60
|339.602.407
|% 3,28
|
|TRKCM
|4,36
|324.399.650
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,31
|743.462.424
|% 3,12
|
|PETKM
|4,42
|418.923.773
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,94
|167.469.985
|% 3,19
|
|TRKCM
|4,36
|324.399.650
|% 3,32
|
|DOHOL
|2,40
|133.825.346
|% 3,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5950
|8,6381
|% 0,19
|
|Frank
|7,2617
|7,3054
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8236
|1,8327
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|0,56
|
|Altın Gr.
|396
|396
|0,01
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.585
|1,10
|
|Tam
|2.640
|2.652
|1,10
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,50
|
|Çeyrek
|641
|650
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,01
|
Seans Raporu
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