***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 13:43
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918421
BIST
13:361.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,41
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.558
13:367,4863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0464
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4761
13:368,9460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0423
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9344
13:36418,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,16
|Açılış
|: 418,37
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler13:36
|SANKO
|14,53
|35.782.826
|% 9,99
|
|VAKKO
|17,22
|50.008.342
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|33.676.781
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|741.642
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|5.517.263
|% 9,93
|
|QNBFL
|112,50
|506.751
|% -9,93
|
|FENER
|29,22
|305.811.280
|% -7,36
|
|GRNYO
|3,44
|12.681.648
|% -5,49
|
|CASA
|160,00
|932.356
|% -5,44
|
|KRGYO
|7,12
|34.279.228
|% -5,19
|
|GARAN
|8,90
|942.377.973
|% 2,06
|
|KOZAL
|127,60
|840.665.315
|% 3,32
|
|KRDMD
|7,73
|525.359.775
|% 1,84
|
|OTKAR
|438,90
|512.866.174
|% 0,67
|
|GOZDE
|8,82
|492.310.439
|% -3,50
|
|EKGYO
|2,25
|277.533.601
|% 0,90
|
|GARAN
|8,90
|942.377.973
|% 2,06
|
|TSKB
|1,70
|131.558.323
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,73
|525.359.775
|% 1,84
|
|BJKAS
|5,54
|342.602.859
|% 9,92
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4818
|7,4863
|% -0,62
|
|Euro
|8,9387
|8,9460
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,3730
|10,4250
|% -0,67
|
|Frank
|8,0923
|8,1411
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9984
|2,0084
|% -0,21
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,67
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-19,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-20,60
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-9,96
|
|Çeyrek
|671
|686
|-4,98
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,14
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,79
|67,79
|-1,09
|