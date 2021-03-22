***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:21
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNPAM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919600
BIST
12:381.388
En Yüksek
|Değişim
|: -9,23%
|| -141,05
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:387,9188
En Yüksek
|Değişim
|: 9,78%
|| 0,7057
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:389,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 9,91%
|| 0,8515
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:38441,31
En Yüksek
|Değişim
|: 9,01%
|| 36,48
|Açılış
|: 440,70
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:36
|TRILC
|31,32
|104.612.570
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,98
|10.220.371
|% 6,40
|
|BJKAS
|6,07
|182.417.622
|% 3,06
|
|DOCO
|613,00
|66.663.738
|% 0,16
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|ULAS
|5,22
|2.512.078
|% -10,00
|
|NATEN
|39,60
|18.386.328
|% -10,00
|
|DARDL
|29,88
|4.020.686
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|159.243.089
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|5.611.508
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.074.320.190
|% -9,93
|
|THYAO
|12,42
|481.285.630
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|400.590.319
|% -9,98
|
|SISE
|6,95
|381.706.842
|% -9,74
|
|PETKM
|5,45
|339.063.570
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.074.320.190
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,89
|159.243.089
|% -10,00
|
|PETKM
|5,45
|339.063.570
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|144.619.221
|% -9,81
|
|SISE
|6,95
|381.706.842
|% -9,74
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8871
|7,8960
|% 9,47
|
|Euro
|9,3887
|9,4154
|% 9,61
|
|Sterlin
|10,9781
|11,0331
|% 10,08
|
|Frank
|8,5274
|8,5788
|% 10,29
|
|Riyal
|2,1115
|2,1221
|% 10,13
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-13,81
|
|Altın Gr.
|441
|442
|36,68
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.872
|2.950
|118,36
|
|Yarım
|1.388
|1.427
|57,26
|
|Çeyrek
|696
|714
|28,63
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,41
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,41
|