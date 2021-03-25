***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 17:56
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920571
BIST
17:571.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,88
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.394
17:577,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:579,4125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:57443,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,07
|Açılış
|: 443,87
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KSTUR
|314,60
|778.635
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|29.224.529
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.704.439
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|10.409.522
|% 9,99
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|UZERB
|52,90
|244.170
|% -9,11
|
|RODRG
|19,52
|654.651
|% -8,87
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|KONYA
|1.075,40
|155.142.648
|% -8,21
|
|GARAN
|7,02
|3.401.812.230
|% -2,50
|
|SASA
|45,70
|1.831.627.183
|% -3,38
|
|KOZAL
|120,60
|1.242.897.005
|% 1,52
|
|THYAO
|12,69
|979.690.011
|% -2,46
|
|PETKM
|5,62
|935.795.874
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|3.401.812.230
|% -2,50
|
|SKBNK
|1,20
|357.423.380
|% 0,84
|
|TSKB
|1,41
|307.440.705
|% -3,42
|
|EKGYO
|1,90
|365.564.839
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,17
|400.996.083
|% -2,69
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9458
|7,9517
|% 0,39
|
|Euro
|9,3909
|9,4125
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,8759
|10,9304
|% 0,62
|
|Frank
|8,4404
|8,4913
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1136
|2,1242
|% 0,35
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|2,14
|
|Altın Gr.
|444
|444
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,86
|61,86
|-2,55
|
Seans Raporu
17:57
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17:59SANKO
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17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem