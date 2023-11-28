***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2023 09:01
***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SNPAM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Celal Sönmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220414
BIST
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12:108.119
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,57
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:1028,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0275
|Açılış
|: 28,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:1031,6955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:101.874,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.874,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:08
|BINHO
|243,30
|71.621.194
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|53.271.897
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.597.058
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.548.911
|% 9,94
|
|BIOEN
|22,12
|164.807.841
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.829.324
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.900.100
|% -10,00
|
|LINK
|191,20
|28.446.847
|% -8,74
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,00
|4.664.467.313
|% 0,19
|
|SASA
|49,52
|2.639.225.912
|% 6,17
|
|AKBNK
|34,20
|1.704.697.104
|% -0,29
|
|TUPRS
|155,80
|1.551.053.092
|% -0,13
|
|ISCTR
|22,26
|1.376.767.424
|% -0,98
|
|ZOREN
|5,20
|587.226.336
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,26
|1.376.767.424
|% -0,98
|
|YKBNK
|18,93
|1.040.278.152
|% -0,42
|
|SASA
|49,52
|2.639.225.912
|% 6,17
|
|HEKTS
|22,04
|1.177.621.860
|% 4,75
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9276
|28,9329
|% 0,09
|
|Euro
|31,6912
|31,6981
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4181
|36,6007
|% 0,13
|
|Frank
|32,7186
|32,9157
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|925,11
|926,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,90
|1.066,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,58
|80,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,83
|2.016,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22ETYAT
Yüzde 8.84 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 429 adet işlem
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12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.12 ) 8, 693
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12:21XU100
Endeks 8, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 417.00 milyon TL de
-
12:21IDEAS
Yüzde 9.70 oranında artışla 123.30 lira fiyatla işlem gören hissede 773, 478 adet işlem
-
12:20POLTK
Yüzde 8.15 oranında artışla 17, 310.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 268 adet işlem