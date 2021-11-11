***SNPAM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
11.11.2021 09:41
***SNPAM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.'nin 09.11.2021 tarihinde başayan % 62,63976 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 11.11.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976959
BIST
13:241.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,71
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
13:249,9277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0244
|Açılış
|: 9,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
13:2411,3740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0236
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
13:24590,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -3,08
|Açılış
|: 590,17
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
589,95
BIST En Aktif Hisseler13:22
|DOBUR
|112,50
|23.022.450
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|50.986.901
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,67
|25.350.425
|% 9,27
|
|DOAS
|44,68
|203.566.285
|% 7,61
|
|CEOEM
|9,98
|42.077.534
|% 7,08
|
|KZBGY
|32,02
|39.355.185
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|255.946.431
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|426.276.542
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,39
|64.569.584
|% -7,36
|
|NUGYO
|11,51
|5.275.941
|% -5,19
|
|PETKM
|7,56
|2.141.528.833
|% -1,18
|
|GARAN
|10,63
|723.858.227
|% 0,28
|
|THYAO
|17,84
|634.620.777
|% 0,68
|
|KRDMD
|7,46
|497.092.042
|% 0,54
|
|ADESE
|1,22
|426.276.542
|% -9,63
|
|ADESE
|1,22
|426.276.542
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.141.528.833
|% -1,18
|
|ODAS
|1,57
|297.918.797
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,07
|227.070.984
|% -0,32
|
|GARAN
|10,63
|723.858.227
|% 0,28
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9244
|9,9263
|% 0,23
|
|Euro
|11,3640
|11,3699
|% 0,17
|
|Sterlin
|13,2535
|13,3200
|% 0,42
|
|Frank
|10,7090
|10,7735
|% 0,05
|
|Riyal
|2,6374
|2,6507
|% 0,17
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-13,22
|
|Altın Gr.
|590
|591
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.897
|3.994
|-16,86
|
|Yarım
|1.883
|1.932
|-8,16
|
|Çeyrek
|945
|966
|-4,07
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,95
|7,96
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,90
|