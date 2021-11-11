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***SNPAM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

11.11.2021 09:41
***SNPAM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu


***SNPAM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.'nin 09.11.2021  tarihinde başayan % 62,63976 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 11.11.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976959


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DOBUR 112,50 23.022.450 % 9,97  
HEDEF 3,55 50.986.901 % 9,91  
OYLUM 9,67 25.350.425 % 9,27  
DOAS 44,68 203.566.285 % 7,61  
CEOEM 9,98 42.077.534 % 7,08  
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Altın Gr. 590 591 -2,74  
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Tam 3.897 3.994 -16,86  
Yarım 1.883 1.932 -8,16  
Çeyrek 945 966 -4,07  
Gümüş.Ons 24,89 24,92 -0,32  
Gümüş Gr. 7,95 7,96 -0,08  
B. Petrol 81,97 81,97 -0,90  
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