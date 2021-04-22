***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi13.04.2021Tescil Tarihi22.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.04.2021-10315AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.04.2021 tarihinde yapılan tescile ilişkin ilan, 22.04.2021 tarihli ve 10315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930523BIST