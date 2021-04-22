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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.04.2021 14:56



***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2021
Tescil Tarihi
22.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.04.2021-10315
Açıklamalar

              Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi  finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK  A.Ş.'nin Bursa Ticaret Sicili  Müdürlüğü tarafından 22.04.2021 tarihinde yapılan tescile ilişkin ilan, 22.04.2021 tarihli ve 10315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  yayımlanmıştır.
   
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930523


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