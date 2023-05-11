***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıCROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Krulu , 2023 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 641 030 5401 Vergi numaralı İzmir Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apartmanı N12 K:2/203-204 Alsancak/İZMİR adresinde mukim CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.'nin aday gösterilmesine ve genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150415BIST