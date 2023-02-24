***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
24.02.2023 18:15
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022-31.12.2022 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116765
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1042
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.100,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,37
|Açılış
|: 1.100,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.098,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8781
|18,8820
|% 0,04
|
|Euro
|19,9096
|19,9199
|% -0,52
|
|Sterlin
|22,5054
|22,6183
|% -0,52
|
|Frank
|20,0169
|20,1375
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0197
|5,0449
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-12,28
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.495
|7.567
|-57,00
|
|Yarım
|3.662
|3.703
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,68
|-0,28
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|0,58
|
Seans Raporu
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