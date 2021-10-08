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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

08.10.2021 18:10



***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/10/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi AŞ.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Faaliyetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
56.065.000,00
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.10.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
516.000
Beher Pay Fiyatı
36,69
Toplam Tutar
18.932.040,00
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%0,92
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%6,505
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%6,505
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,22
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
26,10
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
18.165.190,60
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Ali Cem Sönmez , Osman Sönmez , Cemil Sönmez
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
BİST de oluşan 30 iş günü ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Bist de oluşan fiyat ortalaması esas alındı.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim kurulunun 08.10.2021 tarihli yönetim  kurulu kararına istinaden Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi AŞ. Hissesi satışı Borsa'da işlem görmeyen nitelikte paylar ile ilgilidir. 
    İşlem Tarihi
    İşlemin Niteliği
    İşleme Konu Payların Nominal Tutarı(TL)
    İşlem Fiyatı (TL/Adet)
    İşlem Tutarı (TL)
    İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
    İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki (%)
    İşlemden Sonra Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
    İşlemden Sonra Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

    08.10.2021
    Satış
    516.000  
    36,69
    18.932.040,00
    4.163.031,53
    7,43%
    3.647.031,53
    6,505%

    Toplam Satış
     
                   516.000,00  
     
         18.932.040,00  
         
     
        
     






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969010


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AYCES 55,00 4.574.411 % 10,00  
PKENT 3.520,00 38.714.497 % 10,00  
DOBUR 31,94 5.664.250 % 9,99  
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Riyal 2,3803 2,3922 % 0,94  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 3,05  
Altın Gr. 505 505 4,68  
Cumhuriyet 3.360 3.411 66,00  
Tam 3.344 3.430 28,44  
Yarım 1.616 1.659 13,75  
Çeyrek 811 830 6,88  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 0,17  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,09  
B. Petrol 83,23 83,23 1,28  
Seans Raporu 18:05
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