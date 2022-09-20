***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/09/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evet.Satılan Finanmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayi AŞ.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul FaaliyetleriSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi74.000.000,00.-TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.09.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı306.000Beher Pay Fiyatı35,8961Toplam Tutar10.984.206,60.-TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)0,41Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)6,091Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)6,091Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,082İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)6,61Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı10.460.151,00.-TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıAli Cem Sönmez , Osman Sönmez , Cemil SönmezKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiOrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBİST'de oluşan 30 iş günü ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniBist'de oluşan fiyat ortalaması esas alındı.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket Yönetim kurulunun 20.09.2022 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi AŞ. hissesi satışı Borsa'da işlem görmeyen nitelikte paylar ile ilgilidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064296BIST