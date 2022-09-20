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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

20.09.2022 18:10
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/09/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet.
Satılan Finanmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayi AŞ.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Faaliyetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
74.000.000,00.-TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.09.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
306.000
Beher Pay Fiyatı
35,8961
Toplam Tutar
10.984.206,60.-TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,41
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
6,091
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
6,091
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,082
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
6,61
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
10.460.151,00.-TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Ali Cem Sönmez , Osman Sönmez , Cemil Sönmez
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
BİST'de oluşan 30 iş günü ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Bist'de oluşan fiyat ortalaması esas alındı.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

              Şirket Yönetim kurulunun 20.09.2022 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi AŞ. hissesi satışı Borsa'da işlem görmeyen nitelikte paylar ile ilgilidir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064296


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GESAN 78,10 485.390.748 % 10,00  
ULUSE 118,80 18.760.137 % 10,00  
ZOREN 3,96 968.861.327 % 10,00  
MZHLD 74,35 26.130.950 % 9,99  
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Sterlin 20,6764 20,7801 % -0,47  
Frank 18,8901 19,0039 % -0,09  
Riyal 4,8565 4,8809 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 1,91  
Altın Gr. 981 981 1,33  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.653 6.756 -19,00  
Yarım 3.242 3.300 1,00  
Çeyrek 1.626 1.650 -1,00  
Gümüş.Ons 19,46 19,48 0,19  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,10  
B. Petrol 90,42 90,42 -0,20  
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