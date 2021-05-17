***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 35.046.129 22.652.518Satışların Maliyeti-23.021.943 -14.683.920TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.024.186 7.968.598BRÜT KAR (ZARAR)12.024.186 7.968.598Genel Yönetim Giderleri29-30 -646.446 -915.347Pazarlama Giderleri29-30 -278.761 -275.111Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 5.164.879 4.478.846Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -8.102.416 -9.044.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.161.442 2.212.938Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 218.698 187.716Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 3.818.680 -606.980FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.198.820 1.793.674Finansman Gelirleri33 2.052.799 961.236Finansman Giderleri33 -1.487.724 -604.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.763.895 2.150.585Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri259.749 -555.973Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 259.749 -555.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.023.644 1.594.612DÖNEM KARI (ZARARI)13.023.644 1.594.612Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.023.644 1.594.612Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.915.626 2.780.426Dönem Karı (Zararı)13.023.644 1.594.612Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.023.644 1.594.612Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.409.434 4.773.155Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.845.568 1.802.967Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-566.090 280.412Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-566.090 -27.492Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 307.904Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler502.869 1.391.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler502.869 237.930Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.125.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 28.615Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler90.428 322.994Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -36.016Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.146 391.622Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-17.946 86.579Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri100.228 -119.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.022.460 606.980İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-4.022.460 606.980Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-259.749 555.973İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -187.716İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.698.584 -3.073.202Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-904.408 1.437.415İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-119.727 477.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-784.681 960.203Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-181.556 131.163İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-181.556 131.163Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.772.375 685.236Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.422.193 14.428Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler567.245 -4.825.410İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)132.066 -197.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)435.179 -4.627.595Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-520.765 -162.870Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.136.085 -353.164İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.136.085 -353.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)126.803Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.915.626 3.294.565Alınan Faiz0 -322.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -191.145YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.717.642 -267.408Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.224.856 -267.408Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.224.856 -267.408Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -215.711Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)507.214 215.711FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI806.623 1.427.778Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri86.304.974 1.427.778Kredilerden Nakit Girişleri86.304.974 1.427.778Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-85.498.351Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-85.498.351YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-995.393 3.940.796NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-995.393 3.940.796DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.808.835 8.378.715DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.813.442 12.319.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 18.813.442 19.808.835Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar8.358.617 6.988.347İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13789 329.902 210.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 8.028.715 6.778.172Diğer Alacaklar277.163 97.369İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13820 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 277.163 97.369Stoklar13 8.178.284 11.950.659Peşin Ödenmiş Giderler10.399.297 925.345İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 10.399.297 925.345Diğer Dönen Varlıklar14.342 12.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 14.342 12.580ARA TOPLAM46.041.145 39.783.135TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.041.145 39.783.135DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23.669.611 23.464.896Diğer Finansal Yatırımlar7 23.669.611 23.464.896Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 61.455.154 57.637.409Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 3.415.536 3.495.913Maddi Duran Varlıklar59.475.038 56.014.075Arazi ve Arsalar18 5.321.409 394.518Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18 1.105.669 999.407Binalar18 1.427.023 1.459.626Tesis, Makine ve Cihazlar18 12.892.709 13.782.405Taşıtlar18 811.210 238.675Mobilya ve Demirbaşlar18 612.495 628.996Yapılmakta Olan Yatırımlar18 0 46.327Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar18 37.304.523 38.464.121Maddi Olmayan Duran Varlıklar82.962 84.261Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 82.962 84.261Peşin Ödenmiş Giderler38.700 90.459İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 38.700 90.459Ertelenmiş Vergi Varlığı35 22.086.208 21.953.262TOPLAM DURAN VARLIKLAR170.223.209 162.740.275TOPLAM VARLIKLAR216.264.354 202.523.410KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.361.069 12.565.499İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 12.361.069 12.565.499Ticari Borçlar2.202.219 1.652.920İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13789 457.194 325.128İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.745.025 1.327.792Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 879.966 731.610Diğer Borçlar851.751 661.484İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13820 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 851.751 661.484Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.019.171 2.345.524İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.019.171 2.345.524Kısa Vadeli Karşılıklar2.725.274 2.677.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-44 421.824 374.123Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.303.450 2.303.450ARA TOPLAM20.039.450 20.634.610TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.039.450 20.634.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar34.886.216 33.867.017İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.886.216 33.867.017Uzun Vadeli Karşılıklar2.492.426 2.706.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-44 2.492.426 2.706.379TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.378.642 36.573.396TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.418.092 57.208.006ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar158.846.262 145.315.404Ödenmiş Sermaye27 79.931.250 79.931.250Sermaye Düzeltme Farkları27 21.966.586 21.966.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.056.082 10.548.868Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-201.777 -708.991Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -201.777 -708.991Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar27 11.257.859 11.257.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.945.321 3.205.774Yasal Yedekler27 6.945.321 3.205.774Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 25.923.379 22.997.573Net Dönem Karı veya Zararı27 13.023.644 6.665.353TOPLAM ÖZKAYNAKLAR158.846.262 145.315.404TOPLAM KAYNAKLAR216.264.354 202.523.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 138.966.368Transferler34.177.623 -34.177.623Dönem Karı (Zararı)1.594.612 1.594.612 1.594.612Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-201.247 -215.711 -416.958 -416.958Dönem Sonu Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -716.196 11.164.423 1.935.408 24.267.939 1.594.612 140.144.022 140.144.022Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -708.991 11.257.859 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404Transferler3.739.547 2.925.806 -6.665.353Dönem Karı (Zararı)13.023.644 13.023.644 13.023.644Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)507.214 507.214 507.214Dönem Sonu Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -201.777 11.257.859 6.945.321 25.923.379 13.023.644 158.846.262 158.846.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.023.644 1.594.612DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar507.214 -416.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)634.017 -258.009Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -215.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 -215.711Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-126.803 56.762Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-126.803 56.762Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)507.214 -416.958TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.530.858 1.177.654Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.530.858 1.177.654http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936599BIST