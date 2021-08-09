***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 65.199.826 29.910.971 30.153.697 7.258.453Satışların Maliyeti28 -41.469.906 -18.614.225 -18.447.963 -3.930.305TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.729.920 11.296.746 11.705.734 3.328.148BRÜT KAR (ZARAR)23.729.920 11.296.746 11.705.734 3.328.148Genel Yönetim Giderleri29-30 -1.956.229 -1.735.874 -1.309.783 -820.527Pazarlama Giderleri29-30 -538.331 -462.233 -259.570 -187.122Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 7.646.148 6.321.078 2.481.269 1.842.232Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -12.928.908 -17.687.188 -4.826.492 -8.643.140ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.952.600 -2.267.471 7.791.158 -4.480.409Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 161.577 634.488 -57.121 446.772Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 9.037.638 123.163 5.218.958 730.143FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.151.815 -1.509.820 12.952.995 -3.303.494Finansman Gelirleri33 2.986.908 2.114.199 934.109 1.152.963Finansman Giderleri33 -2.104.417 -1.321.604 -616.693 -717.279SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.034.306 -717.225 13.270.411 -2.867.810Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-537.752 -378.715 -797.501 177.258Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -537.752 -378.715 -797.501 177.258SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.496.554 -1.095.940 12.472.910 -2.690.552DÖNEM KARI (ZARARI)25.496.554 -1.095.940 12.472.910 -2.690.552Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.496.554 -1.095.940 12.472.910 -2.690.552Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.687.802 1.893.144Dönem Karı (Zararı)25.496.554 -1.095.940Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25.496.554 -1.095.940Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.211.932 5.723.450Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 3.684.802 3.582.586Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler733.757 247.025Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler44480 588.736 -48.327Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 145.021 295.352Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.018.092 1.622.465Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.018.092 417.194Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 0 1.163.507Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 0 41.764Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-148.697 650.310Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31 -903.609 -110.979Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31 855.838 807.997Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 42.308 136.567Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -143.234 -183.275Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -634.488Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -634.488Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-9.037.638 -123.163İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -9.037.638 -123.163Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 537.752 378.715İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.748.550 -1.892.911Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.100.218 5.272.667İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 188.859 192.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -2.289.077 5.080.242Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-273.601 132.532İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -273.601 132.532Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -21.563.599 -2.842.090Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -4.795.498 33.025Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.020.927 -5.347.612İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 206.214 -272.906İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 814.713 -5.074.706Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22-24 910.972 72.544Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-247.619 233.466İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -247.619 233.466Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 480.730 563.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.180.644 -10.480Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -1.180.644 -10.480Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.463.928 2.734.599Ödenen Faiz33 855.838 0Alınan Faiz33 -903.609 -650.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -176.103 -191.145YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.177.038 -835.110Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri854.476 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 854.476 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.031.514 -835.110Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -8.031.514 -835.110Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -146.479Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 146.479FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-916.262 2.061.834Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.061.834Kredilerden Nakit Girişleri0 2.061.834Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-916.262 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-916.262 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.781.102 3.119.868NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.781.102 3.119.868DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.808.835 8.378.715DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.027.733 11.498.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 6.027.733 19.808.835Ticari Alacaklar9.088.565 6.988.347İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 21.316 210.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 9.067.249 6.778.172Diğer Alacaklar370.970 97.369İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 370.970 97.369Stoklar13 33.514.258 11.950.659Peşin Ödenmiş Giderler5.638.777 925.345İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 5.638.777 925.345Diğer Dönen Varlıklar26 1.193.224 12.580ARA TOPLAM55.833.527 39.783.135TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.833.527 39.783.135DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23.464.896 23.464.896Diğer Finansal Yatırımlar7 23.464.896 23.464.896Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 66.675.047 57.637.409Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 3.335.159 3.495.913Maddi Duran Varlıklar59.831.239 56.014.075Arazi ve Arsalar18 5.904.849 394.518Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18 1.076.766 999.407Binalar18 1.394.421 1.459.626Tesis, Makine ve Cihazlar18 14.015.036 13.782.405Taşıtlar18 754.336 238.675Mobilya ve Demirbaşlar18 587.234 628.996Yapılmakta Olan Yatırımlar18 46.327 46.327Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar18 36.052.270 38.464.121Maddi Olmayan Duran Varlıklar81.664 84.261Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 81.664 84.261Peşin Ödenmiş Giderler15 172.525 90.459İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 172.525 90.459Ertelenmiş Vergi Varlığı35 21.432.820 21.953.262TOPLAM DURAN VARLIKLAR174.993.350 162.740.275TOPLAM VARLIKLAR230.826.877 202.523.410KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 13.226.868 12.565.499Ticari Borçlar2.673.847 1.652.920İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 531.342 325.128İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.142.505 1.327.792Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 937.132 731.610Diğer Borçlar413.865 661.484İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 413.865 661.484Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.826.254 2.345.524İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15-37 602.062 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.224.192 2.345.524Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.935.280 2.677.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 631.830 374.123Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.303.450 2.303.450ARA TOPLAM23.013.246 20.634.610TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.013.246 20.634.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.641.773 33.867.017Uzun Vadeli Karşılıklar3.411.829 2.706.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 3.411.829 2.706.379TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.053.602 36.573.396TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER60.066.848 57.208.006ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar170.760.029 145.315.404Ödenmiş Sermaye27 79.931.250 79.931.250Sermaye Düzeltme Farkları27 21.966.586 21.966.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.496.939 10.548.868Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-760.920 -708.991Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -760.920 -708.991Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar11.257.859 11.257.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 7.042.307 3.205.774Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 25.826.393 22.997.573Net Dönem Karı veya Zararı25.496.554 6.665.353TOPLAM ÖZKAYNAKLAR170.760.029 145.315.404TOPLAM KAYNAKLAR230.826.877 202.523.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 138.966.368Transferler1.270.366 32.907.257 -34.177.623Dönem Karı (Zararı)-1.095.940 -1.095.940 -1.095.940Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)138.248 -146.479 -284.727 -284.727Dönem Sonu Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -653.197 11.233.655 3.205.774 22.997.573 -1.095.940 137.585.701 137.585.701Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -708.991 11.257.859 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404Transferler3.836.533 2.828.820 -6.665.353Dönem Karı (Zararı)25.496.554 25.496.554Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-51.929 -51.929 -51.929Dönem Sonu Bakiyeler79.931.250 21.966.586 11.257.859 7.042.307 25.826.393 25.496.554 170.760.029 170.760.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 25.496.554 -1.095.940 12.472.910 -2.690.552DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-51.929 -284.727 -559.143 132.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-69.239 -177.241 -703.256 80.768Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -146.479 0 69.232Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.310 38.993 144.113 -17.769Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17.310 38.993 144.113 -17.769Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-51.929 -284.727 -559.143 132.231TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.444.625 -1.380.667 11.913.767 -2.558.321Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.444.625 -1.380.667 11.913.767 -2.558.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956169BIST