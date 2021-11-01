***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 101.627.199 46.416.762 36.427.373 16.505.791Satışların Maliyeti-70.520.285 -29.693.225 -29.050.379 -11.079.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.106.914 16.723.537 7.376.994 5.426.791BRÜT KAR (ZARAR)31.106.914 16.723.537 7.376.994 5.426.791Genel Yönetim Giderleri29-30 -2.798.957 -2.666.200 -842.728 -930.326Pazarlama Giderleri29-30 -898.952 -685.927 -360.621 -223.694Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 12.913.236 10.128.898 5.267.088 3.807.820Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -17.470.187 -29.995.188 -4.541.279 -12.308.000ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.852.054 -6.494.880 6.899.454 -4.227.409Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 161.577 836.722 0 202.234Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 10.235.902 2.730.825 1.198.264 2.607.662FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.249.533 -2.927.333 8.097.718 -1.417.513Finansman Gelirleri33 4.050.438 3.107.295 1.063.530 -726.756Finansman Giderleri33 -2.725.715 -2.048.360 -621.298 993.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.574.256 -1.868.398 8.539.950 -1.151.173Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.062.642 584.146 -524.890 962.861Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -1.062.642 584.146 -524.890 962.861SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.511.614 -1.284.252 8.015.060 -188.312DÖNEM KARI (ZARARI)33.511.614 -1.284.252 8.015.060 -188.312Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.511.614 -1.284.252 8.015.060 -188.312Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.774.863 6.162.165Dönem Karı (Zararı)33.511.614 -1.284.252Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.511.614 -1.284.252Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.683.928 4.333.221Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 5.457.792 5.414.810Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler440.912 257.748Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler44480 627.106 -37.604Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -186.194 295.352Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.004.617 1.804.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.004.617 449.090Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 0 1.240.520Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 0 115.272Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler95.513 891.441Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31 -1.081.587 -289.716Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31 1.278.026 1.256.413Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 42.308 370.325Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -143.234 -445.581Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.509.502 -609.250Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.509.502 -609.250Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-10.235.902 -2.730.825İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-10.235.902 -2.730.825Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.062.642 -584.146Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -111.439Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -111.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.073.159 4.195.782Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.366.839 7.474.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.095.724 145.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -3.271.115 7.329.115Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-238.384 -61.186İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -238.384 -61.186Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -11.492.368 -2.509.416Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.201.059 -1.117.550Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler991.680 -4.818.120İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 330.012 -292.201İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 661.668 -4.525.919Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22-24 1.021.246 229.100Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-260.807 -1.246.153İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -260.807 -1.246.153Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -462.608 6.337.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-64.020 -93.511Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -64.020 -93.511Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.754.527 7.244.751Ödenen Faiz33 1.278.026 0Alınan Faiz33 -1.081.587 -891.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -176.103 -191.145YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.159.848 -2.335.588Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri854.476 111.439Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 854.476 111.439Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.094.614 -2.447.027Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -8.094.614 -2.447.027Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)80.290FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.040.423 7.531.870Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.040.423 7.531.870Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.040.423 7.531.870YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.574.592 11.358.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.574.592 11.358.447DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.808.835 8.378.715DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.383.427 19.737.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 23.383.427 19.808.835Ticari Alacaklar11.355.186 6.988.347İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 1.305.899 210.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 10.049.287 6.778.172Diğer Alacaklar335.753 97.369İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 335.753 97.369Stoklar13 23.443.027 11.950.659Peşin Ödenmiş Giderler2.036.434 925.345İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 2.036.434 925.345Diğer Dönen Varlıklar76.600 12.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 76.600 12.580ARA TOPLAM60.630.427 39.783.135TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR60.630.427 39.783.135DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23.464.896 23.464.896Diğer Finansal Yatırımlar7 23.464.896 23.464.896Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 67.873.311 57.637.409Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 3.254.869 3.495.913Maddi Duran Varlıklar58.122.648 56.014.075Arazi ve Arsalar18 5.904.849 394.518Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18 1.047.924 999.407Binalar18 1.361.818 1.459.626Tesis, Makine ve Cihazlar18 13.667.291 13.782.405Taşıtlar18 689.811 238.675Mobilya ve Demirbaşlar18 558.283 628.996Yapılmakta Olan Yatırımlar18 46.327 46.327Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar18 34.846.345 38.464.121Maddi Olmayan Duran Varlıklar80.365 84.261Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 80.365 84.261Peşin Ödenmiş Giderler180.429 90.459İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 180.429 90.459Ertelenmiş Vergi Varlığı35 20.908.837 21.953.262TOPLAM DURAN VARLIKLAR173.885.355 162.740.275TOPLAM VARLIKLAR234.515.782 202.523.410KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.281.412 12.565.499İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 13.281.412 12.565.499Ticari Borçlar2.644.600 1.652.920İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 655.140 325.128İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.989.460 1.327.792Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 918.530 731.610Diğer Borçlar400.677 661.484İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 400.677 661.484Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.882.916 2.345.524İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.882.916 2.345.524Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.799.280 2.677.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 495.830 374.123Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.303.450 2.303.450Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler164.614 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler164.614 0ARA TOPLAM22.092.029 20.634.610TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.092.029 20.634.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar30.110.681 33.867.017İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar30.110.681 33.867.017Uzun Vadeli Karşılıklar3.540.705 2.706.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 3.540.705 2.706.379TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.651.386 36.573.396TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER55.743.415 57.208.006ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar178.772.367 145.315.404Ödenmiş Sermaye27 79.931.250 79.931.250Sermaye Düzeltme Farkları27 21.966.586 21.966.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.494.217 10.548.868Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 10.494.217 10.548.868Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.021.654 3.205.774Yasal Yedekler27 12.021.654 3.205.774Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 20.847.046 22.997.573Net Dönem Karı veya Zararı33.511.614 6.665.353TOPLAM ÖZKAYNAKLAR178.772.367 145.315.404TOPLAM KAYNAKLAR234.515.782 202.523.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 138.966.368Transferler1.270.366 32.907.257 -34.177.623Dönem Karı (Zararı)-1.284.252 -1.284.252 -1.284.252Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-196.507 -242.777 -439.284 -439.284Dönem Sonu Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -653.197 11.137.357 3.205.774 22.997.573 -1.284.252 137.242.832 137.242.832Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -708.991 11.257.859 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404Transferler8.815.880 -2.150.527 -6.665.353Dönem Karı (Zararı)33.511.614 33.511.614 33.511.614Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-54.651 -54.651 -54.651Dönem Sonu Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -763.642 11.257.859 12.021.654 20.847.046 33.511.614 178.772.367 178.772.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 33.511.614 -1.284.252 8.015.060 -188.312DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-54.651 -439.284 -2.722 -154.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-72.868 -251.932 -3.629 -74.691Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -242.777 0 -96.298Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 -242.777 0 -96.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.217 55.425 907 16.432Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.217 55.425 907 16.432Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-54.651 -439.284 -2.722 -154.557TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.456.963 -1.723.536 8.012.338 -342.869Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.456.963 -1.723.536 8.012.338 -342.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973551BIST