***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 68.360.679 35.046.129Satışların Maliyeti21,23 -43.188.259 -23.021.943TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.172.420 12.024.186BRÜT KAR (ZARAR)25.172.420 12.024.186Genel Yönetim Giderleri22,23 -4.603.987 -646.446Pazarlama Giderleri22,23 -384.838 -278.761Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 11.839.836 5.164.879Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -4.291.181 -8.102.416ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.732.250 8.161.442Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 583.514 218.698TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri25 -35.008 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 9.058.895 3.818.680FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.339.651 12.198.820Finansman Gelirleri26 3.448.852 2.052.799Finansman Giderleri26 -5.187.689 -1.487.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.600.814 12.763.895Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.483.589 259.749Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -5.761.746 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -8.721.843 259.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.117.225 13.023.644DÖNEM KARI (ZARARI)21.117.225 13.023.644Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.117.225 13.023.644Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 28 0,16000000 0,10000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.345.658 2.915.626Dönem Karı (Zararı)20 21.117.225 13.023.644Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 21.117.225 13.023.644Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.896.413 -2.409.434Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 1.665.888 1.845.568Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler645.501 -566.090Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3,6 645.501 -566.090Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.944.973 502.869Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16,18 1.944.973 502.869Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler25 -583.514 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,24,26 1.157.653 90.428Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24,26 -1.358.782 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -9.058.895 -4.022.460Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 14.483.589 -259.749İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.795.185 -7.698.584Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -6.804.848 -904.408İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5,6 -6.804.848 -904.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.587 -181.556İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5,7 -8.587 -181.556Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -23.858.809 3.772.375Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.601.596 -9.422.193Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.924.938 567.245İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,7 2.924.938 567.245Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 305.796 -393.962Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.430.437 -1.136.085İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7,18 -1.430.437 -1.136.085İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19 2.678.358 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.781.547 2.915.626Ödenen Faiz8,26 -437.559 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -47.375Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -79.177YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI596.270 -4.717.642İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4,11 0 507.214Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -33.790 -5.224.856Alınan Temettüler25 583.514 0Alınan Faiz3,25,26 46.546 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.437.844 806.623Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 86.304.974Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 0 86.304.974Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -85.498.351Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 0 -85.498.351Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -3.437.844YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.187.232 -995.393Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.136.999 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.050.233 -995.393DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.202.237 19.808.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.152.004 18.813.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 32.120.674 34.202.237Ticari Alacaklar5,6 23.639.408 15.787.032İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 297.794 3.055.478İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 23.341.614 12.731.554Diğer Alacaklar7 609.628 601.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 609.628 601.041Stoklar9 45.125.786 21.266.977Peşin Ödenmiş Giderler10 10.490.773 4.951.635İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 10.490.773 4.951.635Diğer Dönen Varlıklar19 149.693 85.350İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 149.693 85.350ARA TOPLAM112.135.962 76.894.272TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR112.135.962 76.894.272DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar49.632.201 49.632.201İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar4 49.632.201 49.632.201Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 87.890.767 78.831.872Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.094.290 3.174.580Maddi Duran Varlıklar13 54.939.701 56.491.066Maddi Olmayan Duran Varlıklar78.623 79.066Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 78.623 79.066Peşin Ödenmiş Giderler62.458 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 62.458 0Ertelenmiş Vergi Varlığı27 12.544.595 21.266.438TOPLAM DURAN VARLIKLAR208.242.635 209.475.223TOPLAM VARLIKLAR320.378.597 286.369.495KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.894.965 13.282.615İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 14.894.965 13.282.615Ticari Borçlar5,6 5.833.924 2.963.776İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 289.354 201.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 5.544.570 2.762.629Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.126.617 820.821Diğer Borçlar7 582.468 503.995İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 582.468 503.995Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.508.910İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 1.508.910Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 5.682.569 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.881.111 2.746.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 577.661 442.854Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.303.450 2.303.450Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.304.219 561.518İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 3.304.219 561.518ARA TOPLAM34.305.873 22.387.939TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.305.873 22.387.939UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26.067.242 26.856.090İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 26.067.242 26.856.090Uzun Vadeli Karşılıklar4.900.820 3.138.029Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16,18 4.900.820 3.138.029TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.968.062 29.994.119TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER65.273.935 52.382.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar255.104.662 233.987.437Ödenmiş Sermaye20 130.000.000 130.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 3.340.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.725.453 10.725.453Diğer Kazançlar (Kayıplar)20 10.725.453 10.725.453Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.401.116 12.021.654Yasal Yedekler20 14.401.116 12.021.654Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 78.860.868 -7.771.445Net Dönem Karı veya Zararı20 21.117.225 85.671.330TOPLAM ÖZKAYNAKLAR255.104.662 233.987.437TOPLAM KAYNAKLAR320.378.597 286.369.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.931.250 21.966.586 10.548.868 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404Transferler3.739.547 2.925.806 -6.665.353Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)507.214 13.023.644 13.530.858 13.530.858Dönem Sonu Bakiyeler79.931.250 21.966.586 11.056.082 6.945.321 25.923.379 29.620.509 158.846.262 158.846.262Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler130.000.000 3.340.445 10.725.453 12.021.654 -7.771.445 85.671.330 233.987.437 233.987.437Transferler-3.340.445 2.379.462 86.632.313 -85.671.330Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.117.225 21.117.225 21.117.225Dönem Sonu Bakiyeler130.000.000 10.725.453 14.401.116 79.860.868 21.117.225 255.104.662 255.104.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 21.117.225 13.023.644DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 0 507.214Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 634.017Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -126.803Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 -126.803Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 507.214TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.117.225 13.530.858Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.117.225 13.530.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026682BIST