***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 156.377.720 65.199.826 88.017.041 30.153.697Satışların Maliyeti21,23 -95.780.127 -41.469.906 -52.591.868 -18.447.963TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.597.593 23.729.920 35.425.173 11.705.734BRÜT KAR (ZARAR)60.597.593 23.729.920 35.425.173 11.705.734Genel Yönetim Giderleri22,23 -5.524.388 -1.956.229 -920.401 -1.309.783Pazarlama Giderleri22,23 -779.209 -538.331 -394.371 -259.570Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 22.497.600 7.646.148 10.657.764 2.481.269Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -10.862.651 -12.928.908 -6.571.470 -4.826.492ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.928.945 15.952.600 38.196.695 7.791.158Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 583.514 161.577 0 -57.121TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri25 -11.277 0 23.731Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 19.901.809 9.037.638 10.842.914 5.218.958FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)86.402.991 25.151.815 49.063.340 12.952.995Finansman Gelirleri26 5.985.013 2.986.908 2.536.161 934.109Finansman Giderleri26 -9.715.232 -2.104.417 -4.527.543 -616.693SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.672.772 26.034.306 47.071.958 13.270.411Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.417.552 -537.752 66.037 -797.501Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -12.292.621 0 -6.530.875 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -2.124.931 -537.752 6.596.912 -797.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)68.255.220 25.496.554 47.137.995 12.472.910DÖNEM KARI (ZARARI)68.255.220 25.496.554 47.137.995 12.472.910Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları68.255.220 25.496.554 47.137.995 12.472.910Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 28 0,52500000 0,19600000 0,36300000 0,09600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.611.379 -5.687.802Dönem Karı (Zararı)20 68.255.220 25.496.554Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.505.206 -3.211.932Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 3.341.928 3.684.802Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3,6 2.026.504 733.757Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16,18 1.954.328 1.018.092Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler25 -583.514 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,24,26 709.474 -148.697Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24,26 -7.469.669 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -19.901.809 -9.037.638Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 14.417.552 537.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.992.557 -27.748.550Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -7.131.437 -2.100.218Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 -410.830 -273.601Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -58.515.901 -21.563.599Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 2.715.859 -4.795.498Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 1.576.154 1.020.927Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 719.240 910.972Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,18 -1.094.360 -247.619Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 0 480.730İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19 2.148.718 -1.180.644Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.757.457 -5.463.928Ödenen Faiz8,26 -742.677 855.838Alınan Faiz26 0 -903.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -234.776 -176.103Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -3.391.383YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.380.619 -7.177.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 854.476Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.137.747 -8.031.514Alınan Temettüler25 583.514 0Alınan Faiz3,25,26 173.614 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.772.266 -916.262Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 -916.262Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -7.772.266 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.764.264 -13.781.102Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.591.762 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.172.502 -13.781.102DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.202.237 19.808.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 27.029.735 6.027.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 27.018.458 34.202.237Ticari Alacaklar5,6 31.367.572 15.787.032İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 86.900 3.055.478İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 31.280.672 12.731.554Diğer Alacaklar7 1.011.871 601.041Stoklar9 79.505.360 21.266.977Peşin Ödenmiş Giderler10 1.829.487 4.951.635Diğer Dönen Varlıklar19 941.558 85.350ARA TOPLAM141.674.306 76.894.272TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR141.674.306 76.894.272DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 49.632.201 49.632.201Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 98.733.681 78.831.872Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.968.079 3.174.580Maddi Duran Varlıklar13 56.495.521 56.491.066Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 76.931 79.066Peşin Ödenmiş Giderler10 406.289 0Ertelenmiş Vergi Varlığı27 19.141.507 21.266.438TOPLAM DURAN VARLIKLAR227.454.209 209.475.223TOPLAM VARLIKLAR369.128.515 286.369.495KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 16.032.828 13.282.615Ticari Borçlar5,6 4.582.791 2.963.776İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.035.543 201.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.547.248 2.762.629Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.540.061 820.821Diğer Borçlar7 918.545 503.995Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 1.508.910Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 8.901.238 0Kısa Vadeli Karşılıklar16,18 2.352.276 2.746.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 550.310 442.854Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.801.966 2.303.450Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 3.566.444 561.518ARA TOPLAM37.894.183 22.387.939TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.894.183 22.387.939UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 23.740.066 26.856.090Uzun Vadeli Karşılıklar16,18 5.251.609 3.138.029TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.991.675 29.994.119TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.885.858 52.382.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar302.242.657 233.987.437Ödenmiş Sermaye20 130.000.000 130.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.340.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 10.725.453 10.725.453Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 28.972.665 12.021.654Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 64.289.319 -7.771.445Net Dönem Karı veya Zararı20 68.255.220 85.671.330TOPLAM ÖZKAYNAKLAR302.242.657 233.987.437TOPLAM KAYNAKLAR369.128.515 286.369.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.931.250 21.966.586 10.548.868 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404Transferler3.836.533 2.828.820 -6.665.353Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.929 25.496.554 25.444.625 25.444.625Dönem Sonu Bakiyeler79.931.250 21.966.586 10.496.939 7.042.307 25.826.393 25.496.554 170.760.029 170.760.029Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler130.000.000 3.340.445 10.725.453 12.021.654 -7.771.445 85.671.330 233.987.437 233.987.437Transferler-3.340.445 16.951.011 72.060.764 -85.671.330Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.255.220 68.255.220 68.255.220Dönem Sonu Bakiyeler130.000.000 10.725.453 28.972.665 64.289.319 68.255.220 302.242.657 302.242.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 68.255.220 25.496.554 47.137.995 12.472.910DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 0 -51.929 0 -559.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -51.929 0 -559.143Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -69.239 0 -703.256Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17.310 144.113Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -51.929 0 -559.143TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.255.220 25.444.625 47.137.995 11.913.767Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları68.255.220 25.444.625 47.137.995 11.913.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053543BIST