***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:11
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 156.377.720 65.199.826 88.017.041 30.153.697
Satışların Maliyeti
21,23 -95.780.127 -41.469.906 -52.591.868 -18.447.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.597.593 23.729.920 35.425.173 11.705.734
BRÜT KAR (ZARAR)
60.597.593 23.729.920 35.425.173 11.705.734
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -5.524.388 -1.956.229 -920.401 -1.309.783
Pazarlama Giderleri
22,23 -779.209 -538.331 -394.371 -259.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 22.497.600 7.646.148 10.657.764 2.481.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -10.862.651 -12.928.908 -6.571.470 -4.826.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.928.945 15.952.600 38.196.695 7.791.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 583.514 161.577 0 -57.121
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
25 -11.277 0 23.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 19.901.809 9.037.638 10.842.914 5.218.958
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.402.991 25.151.815 49.063.340 12.952.995
Finansman Gelirleri
26 5.985.013 2.986.908 2.536.161 934.109
Finansman Giderleri
26 -9.715.232 -2.104.417 -4.527.543 -616.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.672.772 26.034.306 47.071.958 13.270.411
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.417.552 -537.752 66.037 -797.501
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -12.292.621 0 -6.530.875 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.124.931 -537.752 6.596.912 -797.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.255.220 25.496.554 47.137.995 12.472.910
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.255.220 25.496.554 47.137.995 12.472.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
68.255.220 25.496.554 47.137.995 12.472.910
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 28 0,52500000 0,19600000 0,36300000 0,09600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.611.379 -5.687.802
Dönem Karı (Zararı)
20 68.255.220 25.496.554
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.505.206 -3.211.932
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 3.341.928 3.684.802
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3,6 2.026.504 733.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16,18 1.954.328 1.018.092
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -583.514 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,24,26 709.474 -148.697
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24,26 -7.469.669 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -19.901.809 -9.037.638
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 14.417.552 537.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.992.557 -27.748.550
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -7.131.437 -2.100.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -410.830 -273.601
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -58.515.901 -21.563.599
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 2.715.859 -4.795.498
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 1.576.154 1.020.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 719.240 910.972
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,18 -1.094.360 -247.619
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 0 480.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.148.718 -1.180.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.757.457 -5.463.928
Ödenen Faiz
8,26 -742.677 855.838
Alınan Faiz
26 0 -903.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -234.776 -176.103
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -3.391.383
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.380.619 -7.177.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 854.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.137.747 -8.031.514
Alınan Temettüler
25 583.514 0
Alınan Faiz
3,25,26 173.614 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.772.266 -916.262
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -916.262
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.772.266 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.764.264 -13.781.102
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.591.762 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.172.502 -13.781.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.202.237 19.808.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 27.029.735 6.027.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.018.458 34.202.237
Ticari Alacaklar
5,6 31.367.572 15.787.032
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 86.900 3.055.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.280.672 12.731.554
Diğer Alacaklar
7 1.011.871 601.041
Stoklar
9 79.505.360 21.266.977
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.829.487 4.951.635
Diğer Dönen Varlıklar
19 941.558 85.350
ARA TOPLAM
141.674.306 76.894.272
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.674.306 76.894.272
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 49.632.201 49.632.201
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 98.733.681 78.831.872
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.968.079 3.174.580
Maddi Duran Varlıklar
13 56.495.521 56.491.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 76.931 79.066
Peşin Ödenmiş Giderler
10 406.289 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 19.141.507 21.266.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
227.454.209 209.475.223
TOPLAM VARLIKLAR
369.128.515 286.369.495
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.032.828 13.282.615
Ticari Borçlar
5,6 4.582.791 2.963.776
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.035.543 201.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.547.248 2.762.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.540.061 820.821
Diğer Borçlar
7 918.545 503.995
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 1.508.910
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 8.901.238 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
16,18 2.352.276 2.746.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 550.310 442.854
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.801.966 2.303.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.566.444 561.518
ARA TOPLAM
37.894.183 22.387.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.894.183 22.387.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 23.740.066 26.856.090
Uzun Vadeli Karşılıklar
16,18 5.251.609 3.138.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.991.675 29.994.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.885.858 52.382.058
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
302.242.657 233.987.437
Ödenmiş Sermaye
20 130.000.000 130.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.340.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 10.725.453 10.725.453
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 28.972.665 12.021.654
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 64.289.319 -7.771.445
Net Dönem Karı veya Zararı
20 68.255.220 85.671.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.242.657 233.987.437
TOPLAM KAYNAKLAR
369.128.515 286.369.495
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 10.548.868 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404
Transferler
3.836.533 2.828.820 -6.665.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.929 25.496.554 25.444.625 25.444.625
Dönem Sonu Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 10.496.939 7.042.307 25.826.393 25.496.554 170.760.029 170.760.029
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 3.340.445 10.725.453 12.021.654 -7.771.445 85.671.330 233.987.437 233.987.437
Transferler
-3.340.445 16.951.011 72.060.764 -85.671.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.255.220 68.255.220 68.255.220
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 10.725.453 28.972.665 64.289.319 68.255.220 302.242.657 302.242.657
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 68.255.220 25.496.554 47.137.995 12.472.910
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 0 -51.929 0 -559.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -51.929 0 -559.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -69.239 0 -703.256
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17.310 144.113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -51.929 0 -559.143
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.255.220 25.444.625 47.137.995 11.913.767
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
68.255.220 25.444.625 47.137.995 11.913.767
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053543
BIST