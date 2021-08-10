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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2021 15:05



***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 12.07.2021
Genel Kurul Tarihi 10.08.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe OSMANGAZİ
Adres Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 79.931.250 TLden 130.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak , SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar doğrultusunda , Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin müzakeresi ve karar bağlanması
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SNPAM Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_AŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 SNPAM Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bedelsiz sermaye artırımı içeren madde tadili onaylandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Snpam 10082021 olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı .pdf - Tutanak
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RODRG 17,84 1.996.849 % 9,99  
SELGD 6,17 20.279.257 % 9,98  
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Altın Ons 1.732 1.732 2,47  
Altın Gr. 479 479 -1,41  
Cumhuriyet 3.184 3.233 -24,00  
Tam 3.166 3.246 -24,66  
Yarım 1.530 1.570 -11,93  
Çeyrek 768 785 -5,97  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 -0,03  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,03  
B. Petrol 70,00 70,00 0,96  
Seans Raporu 15:17
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