***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi
03.11.2021 17:31
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş. bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974501
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
0
En Düşük
0
18:059,6891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0484
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
18:0511,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0488
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
18:05552,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,46
|Açılış
|: 552,96
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,17
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6860
|9,6891
|% 0,50
|
|Euro
|11,2368
|11,2494
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,2232
|13,2895
|% 0,53
|
|Frank
|10,5913
|10,6551
|% 0,58
|
|Riyal
|2,5801
|2,5930
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|3,03
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,04
|
|B. Petrol
|81,37
|81,37
|-0,62
|