***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüDemirtaş Organize Sanayi Bölgesi Osmangazi/Bursa 2.011,68 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20.01.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli4.828.032,00.-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,3Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%6,04Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,38Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%8,62İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%6,66Alım KoşullarıNakdenİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.02.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım Amaçlı Gayrimenkul-OlumluKarşı TarafDemirtaş Organize Sanayi Bölgesi MüdürlüğüKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiDemirtaş Organize Sanayi Bölgesi YönetimiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDemirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin rayiç değeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDemirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin belirlemiş olduğu rayiç bedel ile alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporu yoktur.Açıklamalar20 Ocak 2021 tarihli KAP açıklamamıza konu olan, gelecek muhtemel yatırımlarda değerlendirilmek üzere alım işlemlerini başlattığımız Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü' nde olan 6605 sayılı parseldeki (2.011,68 m²) arsanın 4.828.032,00 TL bedelle alım işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907823BIST