***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
05.02.2021 14:50
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Osmangazi/Bursa 2.011,68 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.01.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
4.828.032,00.-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,3
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%6,04
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,38
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%8,62
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%6,66
Alım Koşulları
Nakden
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.02.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul-Olumlu
Karşı Taraf
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin rayiç değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin belirlemiş olduğu rayiç bedel ile alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporu yoktur.
Açıklamalar
20 Ocak 2021 tarihli KAP açıklamamıza konu olan, gelecek muhtemel yatırımlarda değerlendirilmek üzere alım işlemlerini başlattığımız Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü' nde olan 6605 sayılı parseldeki (2.011,68 m²) arsanın 4.828.032,00 TL bedelle alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907823
BIST